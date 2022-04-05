Країни Євроунії виганяють російських дипломатів.

Так вони відреагували на воєнні злочини Росії в Україні.

 

                Жан-Ів Ле Дріан і Анналєна Бербок

 

Федеральний уряд Німеччини оголосив персонами non grata 40 російських дипломатів. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на заяву міністерки закордонних справ ФРН Анналєни Бербок (Annalena Baerbock). За даними МЗС ФРН, у Німеччині акредитовано 104 російські дипломати.

 

«Знимки з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість з боку російського керівництва і тих, хто дотримується його пропаганди. Тому федеральний уряд ухвалив рішення оголосити небажаними значну кількість співробітників посольства Росії, які щодня працювали тут, у Німеччині, проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства», – йдеться у заяві керівниці зовнішньополітичного відомства Німеччини. Вона пообіцяла посилити санкції щодо Москви, посилити підтримку української армії та працювати над зміцненням східного напрямку НАТО.

 

Вислати співробітників російських дипломатичних місій вирішила також і Франція. За даними французької газети Le Monde, покинути країну мають 35 осіб. Як зазначив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (Jean-Yves Le Drian), діяльність росіян «суперечить інтересам безпеки Франції».

 

Ще раніше рішення знизити рівень дипломатичних відносин із Росією ухвалила Литва. Вільнюс відкликає свого амбасадора з Москві, а також наказав російському послу покинути Литву. «У відповідь на військову аґресію Росії проти суверенної України та звірства, вчинені російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включно з жахливою масакрою в Бучі, уряд Литви вирішив скоротити дипломатичне представництво, і посол Російської Федерації буде змушений покинути Литву», – сказав журналістам міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс (Gabrielius Landsbergis).

 

Рівень дипломатичних відносин із Росією знизила також Латвія. Рига відкликала свого амбасадора з Москви, а російський посол у Латвії отримав розпорядження покинути країну.

 

Нагадаємо, що минулого тижня з Європи були вигнані загалом 43 російські дипломати. Це відбулося завдяки скоординованій акції чотирьох країн – членів Євроунії: Нідерландів, Бельгії, Ірландії та Чехії – на тлі аґресивної війни, яку Росія веде проти України.

 

Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що висилки російських дипломатів не залишиться без відповіді.

05.04.2022

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