ЗНОВУ ВАНЯ

Поема

* * *

Ну що ваня із рязані?

Кому война а кому мать родна?

А тобі як?

Мать родна попросила передзвонити

бо вона саме достоялася у черзі до ІКЕА

магазин якої назавжди закривається у твоїй країні

Передзвони ваня

з нового краденого українського мобільника

бо ж прадід навесні 45-го

гуляв Берліном з чотирма годинниками на кожній руці

а ти можеш повторить

скільки віджатих айфонів-смартфонів

розіпхано в тебе по кишенях?

Передзвони ваня трохи пізніше

якщо не потрапиш за ці кілька хвилин

у приціл українському снайперові

Може мать родна саме встигне купити

якусь імпортну штучку

гостро необхідну в новому домі

іпотека ще не виплачена

але може бути виплачена достроково

як снайпер добре зробить свою справу

* * *

Ну що ваня із рязані?

Война войной а обед по расписанию?

Чим же ти сьогодні обідав ваня?

Чи смачні тобі наші продукти

з розграбованого АТБ?

Принаймні вони смачніші

аніж прострочений сухпай

"срок годности 2015"

Смачного тобі ваня із рязані

Там онде бабуся в селі на сході

почастувала вісьмох ваших пиріжками

Поїхали пацани додому в цинках

Наїдайся ваня надивляйся ваня

подивися як люди живуть

у вас так не живуть ваня

то ти вирішив

щоб і ці не жили

бо це по-твоєму несправедливо

і для тебе є злочинним

мати в селах асфальтовані дороги

газ водогін та інтернет

ти таки заздрісний ваня

Отож бо ваня

На войне как на войне?

Так на війні як на війні справді

Але ти не на війні ваня

ти ваня на навчаннях

у вас тут спецоперація

а ніяка не війна

не віриш — спитай замполіта

він чітко усе пояснить

ви не могли діяти інакше

вас до цього змусили наші дії

не було у вас іншого виходу

як тільки вдарити першими

23 лютого ти святкував помірно

бо командир попередив

про завтрашній ранній підйом

тож ти випив зовсім небагато

потім годинку пограв у “men of war”

потім подзвонив своїй дівчині

сказав загадково “меня пару дней не будєт”

і встиг ще трохи поспати

а сьогодні ти вже маєш у кишені бушлата

кілька десятків ювелірних виробів:

ланцюжки сережки перстеники

маєш що подарувати їй при зустрічі

тільки витри з сережок кров ваня

вони ж бо із вух вирвані

* * *

Ну що ваня

Война все спишет?

спише вона тебе ваня

вона тебе вже списала

хоч ти й не на війні ваня

тобі ж командир твій ваня

дав дозвіл стріляти по цивільних

бо ти ж не на війні ваня

А тепер ваня вас вибили з Бучі

і всі ми побачили сліди твоїх ікол ваня

То ти не людина ваня?

Гарно ж ти прикидався

Більше вже не потрібно

Бо віднині ваня із рязані

а також ахмет із казані

і толік із березані

і тарас з кубані

і федя народжений в магадані

і всі решта з тьмутаракані

і серед них ваня із тули

ваня із калуги ваня із пермі

ваня з кемерова і ваня з орла

ваня з курська і ваня з мурманська

ваня з іркутська і ваня з є-бурга

той що каже по-старому “со свєрдловска”

і ваня з вологди і ван із хабаровська

ваня з курська і ваня з череповца

мохамед із грозного і ваня котрий одкинувся

іваняіваняіваняіваня

немає у вас тепер іншого шляху

Бо у нас ваня тут своє життя

у нас весна ми сіяти хочемо

тож єдине що ви можете вдіяти доброго

це лягти у цю землю пошвидше

і коли проросте крізь вас

жито пшениця і всяка пашниця

тоді тільки може ви будете прощені

та й то не до кінця