Чинного президента Сербії переобрали на наступну каденцію.

Александр Вучич обіцяє й надалі маневрувати між дружбою з Росією та європейською інтеґрацією.

Чинний президент Сербії Александр Вучич здобув упевнену перемогу на президентських виборах, які відбулися в неділю, третього квітня. За результатами підрахунку 95,08 відсотка бюлетенів з виборчих дільниць Вучич набрав 58,76 відсотка голосів електорату. Про це повідомило сербське видання «Политика» з покликом на інформацію Республіканської виборчої комісії.

Кандидат від опозиції – генерал армії у відставці Здравко Понош, який репрезентує проєвропейську та центристську коаліцію «Альянс за перемогу», посідає друге місце. За нього проголосувало 18,15 відсотка сербів із правом голосу.

На третій позиції – кандидат від коаліції НАДА (Національно-демократична альтернатива), лідер Демократичної партії Мілош Йованович. Він здобув симпатії 5,96 відсотка виборців. Далі йде лідер Сербського руху «Двері» Бошко Обрадович з 4,4 відсотками голосів.

За даними Республіканської виборчої комісії, електоральна фреквенція на виборах становила 58,7 відсотка.

Александр Вучич балотувався на другий п'ятирічний термін, пообіцявши мир і стабільність якраз у той момент, коли Росія вторглася в Україну. Це поставило Белград у складну ситуацію, змушуючи обирати між традиційними зв'язками з Москвою та бажанням вступити до Євроунії. Вучич визнав, що конфлікт в Україні вплинув на його передвиборчу кампанію, і сказав, що Сербія не планує відхилятися від своєї лінії, балансуючи між заявкою на членство в ЄУ та тісними зв'язками з Росією та Китаєм – великим інвестором Сербії. «Ми дотримуватимемося політики, яка важлива для європейців, росіян та американців, і це – військовий нейтралітет. Сербія намагатиметься зберегти дружні та партнерські відносини у багатьох сферах з Росією», – заявив Вучич.

Тим часом головний електоральний конкурент Вучича – Здравко Понош різко засудив Росію за вторгнення в Україну. Опозиція звинуватила Вучича у використанні війни для експлуатації страхів виборців. Правозахисники також звинувачують сербського президента в автократичному стилі правління, корупції, кумівстві, цензурі у ЗМІ, нападах на політичних опонентів та зв'язках з організованою злочинністю. Вучич відкидає всі ці звинувачення.