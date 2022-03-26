У Німеччині каратимуть за публічне використання знака Z.

Принаймні у двох федеральних землях запроваджено кримінальну відповідальність за це.

Демонстрація знака Z як вияву публічної підтримки аґресивної війни, яку Росія веде в Україні, тягнутиме за собою кримінальну відповідальність у Німеччині. Вже принаймні дві федеральні землі – Нижня Саксонія та Баварія – оголосили про юридичні санкції за використання знака Z у громадських місцях. Про це повідомила популярна німецька газета Bild.

«Кожен, хто за допомогою знака Z публічно висловлює схвалення аґресивної війни президента Росії Путіна проти України, має очікувати у Нижній Саксонії кримінального переслідування», – заявив нижньосаксонський міністр внутрішніх справ Боріс Пісторіус (Boris Pistorius). За його словами, демонстрація цього символу на мітингах у Нижній Саксонії може бути розцінена як порушення громадського порядку та переслідуватись у рамках кримінального права.

Аналогічної позиції дотримується і баварська влада. За словами земельного міністра юстиції Ґеорга Айзенрайха (Georg Eisenreich), неприпустимо потурати злочинам, які порушують міжнародне право. «Свобода думок – одна з головних переваг нашої конституції, в Німеччині кожен може висловлювати свою думку. Однак свобода висловлювання думок закінчується там, де починається кримінальне право», – зазначив Айзенрайх. Міністр підкреслив, що кожен, хто використовує в Баварії знак Z у громадських місцях, повинен знати, що він може бути притягнутий до відповідальності.

Літерами Z та V позначено військову техніку та однострої російських військовослужбовців, які беруть участь у війні, розв'язаній Кремлем проти України. За межами зони бойових дій – як у самій Росії, так і за кордоном – знак Z використовується як символ підтримки дій Москви.