Фінляндія припиняє залізничне сполучення з Росією.

Це була остання країна член ЄУ, до якої ще можна було доїхати потягом із російської території.

 

 

На тлі російського збройного вторгнення в Україну Фінляндія вирішила припинити залізничне сполучення з Росією. Високошвидкісні електропотяги Allegro, які курсують за маршрутом Москва – Гельсінкі, перестануть ходити з 28 березня. Про це в п'ятницю, 25 березня, повідомило фінське видання Yle з покликом на заяву фінського державного залізничного оператора VR Group. У повідомленні зазначено, що обмеження запроваджено на невизначений термін.

 

У неділю 27 березня з Гельсінкі до Санкт-Петербурга відправиться тільки ранковий рейс Allegro, а денний потяг скасовано. «Досі ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до вказівок влади, щоб фіни могли повернутися на батьківщину. За ці тижні люди, які хотіли полишити Росію, встигли виїхати з країни. Тепер, згідно зі заявою міністра, продовжувати рух Allegro недоцільно через санкції, тому ми поки що припиняємо сполучення на невизначений термін», – розповів директор із пасажирських перевезень VR Group Топі Симола (Topi Simola).

 

У четвер, 24 березня, міністр транспорту Фінлндії Тютті Туппурайнен (Tytti Tuppurainen) надіслав залізничній компанію VR Group листа, в якому рух Allegro був названий «таким, що не відповідає завданням галузі». Після початку війни в Україні фінський уряд залишив пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією і Росією для того, щоб громадяни Фінляндії, які перебували на російській території, змогли безперешкодно виїхати на батьківщину.

 

Фінляндія була останньою країною – членом ЄУ, до якої ще можна було доїхати потягом з російської території.

 

На початку березня виробник поїздів Allegro – французька компанія Alstom – оголосила про припинення всіх поставок до Росії на тлі російської аґресії в Україні. 22 березня німецький концерн Siemens також припинив контракт на постачання Росії нових електропотягів «Сапсан».

25.03.2022

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