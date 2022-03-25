У Львові знову отруєння чадним газом. В лікарню потрапило троє людей.

25 березня о 01:33 у квартирі на вул. Могильницького (Шевченківський район) отруїлися чадним газом троє людей: 38-річний чоловік, 6-річний хлопчик та 2-річна дівчинка. Усіх їх госпіталізовано, – повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій.

Аварійна бригада АТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до помешкання. Обставини події з’ясовують.

Загалом від початку року у Львові сталося вже 17 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 42 людини, з них 13 дітей. Одна людина загинула.

Фахівці вкотре наголошують, що основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення, – через вікно, через двері та через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин, тобто газові котли чи колонки, цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає накопичуватися чадний газ і стається біда.