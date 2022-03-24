На саміті НАТО Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні.

Він також запевнив, що НАТО має намір притягнути Росію до відповідальності за розв'язану війну.

У четвер, 24 березня, відбувся екстрений саміт НАТО, присвячений російському вторгненню в Україну. Президент Сполучених Штатів Джо Байден, виступаючи на зустрічі, запевнив, що Північноатлантичний альянс посилить військову допомогу для України. Про це повідомило радіо Voice of America.

«Рівно місяць тому Росія почала нічим не спровоковане і нічим не виправдане вторгнення в Україну, тож керівники країн – членів НАТО зустрілися, щоб підтвердити свою рішучу підтримку українського народу і нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за розв'язану нею жорстоку війну, а також засвідчити нашу відданість зміцненню НАТО», – зазначив Байден.

Звертаючись до Президента України, який виступив раніше, американський президент запевнив, що НАТО, «як і раніше, підтримуватимемо його самого та його уряд, надаючи Україні значну допомогу, яка тільки зростатиме, для боротьби з російською аґресією та захистом права України на самооборону».

Байден нагадав, що США оголосили про новий пакет допомоги Україні у сфері оборони на суму один мільярд доларів. Він передбачає постачання Україні зенітних систем, протитанкової зброї, безпілотників та амуніції.

Глава Білого дому привітав кроки союзників із НАТО щодо підтримки України в оборонній сфері. «Ми разом збираємося визначити, які додаткові озброєння, включно зі системами ППО, слід надати Україні», – наголосив він.

Окрім того, Байден розповів, що лідери країн – членів Північноатлантичного альянсу «обговорили роботу щодо зміцнення колективної оборони НАТО, особливо на східному фланзі». «Північноатлантичний альянс сильний і згуртований, як ніколи. Відразу після вторгнення Росії в Україну ми задіяли оборонні плани НАТО та Сили швидкого реагування НАТО. Сполучені Штати перекинули до Європи тисячі військовослужбовців та додаткову військову техніку. Ми також вітаємо ті додаткові сили, які перекинули наші союзники», – заявив президент США.