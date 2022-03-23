Західні країни обговорюють можливість виключення Росії із G20.

Планується підняти це питання, зокрема, на самітах Європейської Унії та «Великої сімки» у Брюсселі цього тижня

США зі союзниками і партнерами обговорюють питання виключення Росії з «Великої двадцятки» (G20) у зв'язку з її вторгненням в Україну й вчиненням там багатьох воєнних злочинів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела, причетні до цієї дискусії, зокрема на слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана (Jake Sullivan).

«Щодо питання про G20, я просто скажу таке: ми вважаємо, що Росія більше не може як завжди вести справи в міжнародних інституціях та в міжнародному співтоваристві. Щодо конкретних інституцій та конкретних рішень, ми хотіли б проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити будь-які подальші заяви», – наголосив Салліван.

Раніше польські ЗМІ повідомляли про те, що міністр економічного розвитку та технологій Польщі Пьотр Новак (Piotr Nowak) під час зустрічі з міністром торгівлі США Джиною Раймондо (Gina Raimondo) вніс пропозицію виключити Росію з G20, і вона знайшла позитивний відгук. Польща також запропонувала у «двадцятку» свою кандидатуру замість Росії.

«Польща з усією відповідальністю заслуговує на місце в G20, адже є другою країною світу, за швидкістю економічного розвитку за останні 30 років», – наголосив польський міністр.

Питання про вигнання Росії з G20 може бути розглянуте на самітах Європейської Унії та «Великої сімки» у Брюсселі цього тижня.

На думку багатьох експертів, поки що виглядає малоймовірним, що Індонезія, яка зараз очолює G20, або такі члени, як Індія, Бразилія, Південна Африка та Китай, погодяться вигнати Росію з групи. Утім Вашінґтон продовжує тиск у цьому керунку, натякаючи незгодним країнам, що представникам Заходу буде складно обговорювати важливі ґлобальні проблеми за присутності Росії.

Нагадаємо, що у березні 2014 року Москву було вигнано з клубу найпотужніших господарок світу G8. До нього Росія долучилася 1998 року, ще за президентства Бориса Єльцина.