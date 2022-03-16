У Тернополі скасували орендну плату за комунальне майно.

Тернопільська міська рада скасувала орендну плату за комунальні приміщення для підприємців з 1 березня до кінця воєнного стану, – про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Рішення про скасування орендної плати прийняли 15 березня. На такий крок мерія пішла для того, щоб полегшити життя представникам малого та середнього бізнесу, аби вони і далі могли працювати.

«Ми прийняли рішення стосовно орендної плати для бізнесменів. Якщо бізнес людини зараз працює, то з 1 березня і до завершення воєнного стану такий підприємець звільняється від орендної плати. Для цього необхідно написати відповідне звернення у Тернопільську міську раду», – сказав Сергій Надал. Він також закликав власників комерційної нерухомості піти назустріч бізнесу й встановити мінімальну орендну плату або й взагалі скасувати її.

Окрім цього, під час засідання виконавчого комітету 16 березня було прийнято рішення про продовження оренди підприємства без проведеного аукціону, які це передбачено по тендерних процедурах та законодавством України.