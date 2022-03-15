Росія запровадила санкції проти Джо Байдена і Джастіна Трюдо.

Їм, а також багатьом американським і канадським високопосадовцям заборонено в’їжджати до Росії.

Російське Міністерство закордонних справ оголосило про запровадження персональних санкцій проти президента США Джо Байдена, канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо та ще багатьох американських і канадських високопосадовців. Про це повідомив російський телеканал RTVI з покликом на заяву, опубліковану на сайті МЗС РФ. Фігурантам санкційного списку заборонено в'їзд до країни.

У список санкцій потрапили також син президента США Гантер Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, колишня держсекретарка Гілларі Клінтон, речниця Байдена Джен Псакі, його радник з національної безпеки Джейк Салліван, голова ЦРУ Вільям Бернс. Обмеження торкнулися також глави канадського МЗС Мелані Джолі та міністра національної оборони Аніти Ананд.

У повідомленні російського МЗС наголошується: «Цей крок зроблено в порядку зустрічної реакції, він став неминучим наслідком вкрай русофобського курсу, взятого нинішньою Адміністрацією США, яка у відчайдушній спробі зберегти американську гегемонію зробила ставку, відкинувши всі пристойності, на фронтальне стримування Росії. При цьому ми не відмовляємось від підтримки офіційних зв'язків, якщо вони відповідають нашим національним інтересам».

На адресу Канади в заяві сказано таке: «Цей крок носить вимушений характер і вжитий в порядку реакції на ворожі дії нинішнього канадського режиму, що виходять за рамки пристойності, який так довго випробовував наше терпіння».

Нагадаємо, що наприкінці лютого у відповідь на вторгнення російської армії в Україну Вашінґтон оголосив про заборону на в'їзд та заморожування можливих активів для Володимира Путіна, міністрів закордонних справ та оборони Сергія Лаврова та Сергія Шойгу та голови Генерального штабу Валерія Герасимова. Санкції також було запроваджено проти багатьох членів російського парламенту. Схожі персональні санкції проти росіян запровадила й Оттава.