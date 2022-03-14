Президентка Грузії розкритикувала уряд країни за недостатню підтримку України.

Саломе Зурабішвілі просить повернути українського посла у Тбілісі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму щорічному виступі в парламенті в понеділок, 14 березня, розкритикувала уряд країни за нерішучість у питанні підтримки України. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge.

Виступ Зурабішвілі розпочався показом кадрів російської аґресії в Україні під український гімн. Вона закликала всіх присутніх стати на знак солідарності з українським народом та вшанувати пам'ять загиблих. «Така самовіддана боротьба проти російської аґресії викликає лише повагу, почуття солідарності та підтримки. Грузія поруч з Україною була і буде», – заявила президентка.

З трибуни парламенту Зурабішвілі заявила, що владі немає виправдання за небажання всіма силами підтримувати Україну в цей важкий для неї час. «Влада помиляється, коли не наважується висловити те, що диктує наша історія та гідність. Цьому немає виправдання. Жоден арґумент щодо обережності та побоювань не може переважити арґумент про те, якою має бути наша позиція згідно з принципами сумління», – наголосила вона.

Президентка висловила невдоволення позицією грузинського уряду щодо України, вважаючи, що правляча партія «Грузинська мрія» має бути послідовнішою та твердішою у своїй солідарності з українцями. Щодо рішення прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі не брати участі у фінансових та економічних санкціях, запроваджених проти Росії через її вторгнення в Україну, Зурабішвілі назвала це «незрозумілим» і уточнила, що сама вона утрималася б від такої заяви.

Президентка водночас розкритикувала опозицію, заявивши, що в складній ситуації у світі замість того, щоб знайти точки дотику і об'єднатися в боротьбі за краще майбутнє країни, у тому числі можливість швидшої євроінтеграції, всі політичні сили в Грузії витрачають час на чвари і взаємні звинувачення.

Саломе Зурабішвілі також звернулася до Президента України з проханням повернути до Грузії амбасадора України, який першого березня був викликаний до Києва для консультацій як відповідь на рішення Гарібашвілі не брати участі у санкціях проти РФ. «Звертаюся до мого колеги та друга, Президента України Володимира Зеленського і прошу повернути амбасадора, щоб у ці тяжкі хвилини між двома нашими народами зв'язки повністю зміцнилися і були непохитними», – сказала вона.