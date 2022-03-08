Німецька прокуратура розпочала розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Наразі німецькі слідчі збирають докази й свідчення очевидців.

Марко Бушман

Федеральна прокуратура Німеччини у Карлсруе розпочала розслідування зв'язку з можливими воєнними злочинами Росії на території України. Генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк (Peter Frank) відкрив так зване «структурне розслідування». Про це заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) в інтерв'ю газеті Passauer Neue Presse, опублікованому у вівторок, восьмого березня.

Міністр зазначив, що Федеральна прокуратура має конкретні дані, які вказують на вже скоєні в Україні воєнні злочини. Окрім того, існують побоювання, що кількість таких злочинів зростатиме.

Зокрема, прокуратура має в своєму розпорядженні повідомлення про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, по газогону, сховищу ядерних відходів та ТЕЦ. Окрім того, в центрі уваги опинилися свідоцтва про так звані списки цілей на знищення, які, згідно з різними свідченнями, складають спецслужби РФ для російських підрозділів та для кадировців, які перебувають в Україні. За даними прокуратури, в ці списки внесено високопоставлених українських політиків.

«У зв'язку з російською загарбницькою війною в Україні німецькі слідчі мають конкретні докази військових злочинів, які вже були скоєні, та підготовку до інших. Зокрема, це стосується підозр у використанні заборонених методів ведення війни (Стаття 11 КК ФРН), можливих воєнних злочинів проти гуманітарних операцій (Стаття 10) та проти осіб (Стаття 8)», – розповів Марко Бушман.

На першому етапі структурного розслідування йдеться про збирання та документування якомога більшої кількості доказів. На цій підставі згодом передбачається притягнути до кримінальної відповідальності конкретних обвинувачених.

Згідно з Міжнародним кримінальним кодексом, генеральний прокурор Німеччини має право переслідувати винних у скоєнні військових злочинів та злочинів проти людяності у всьому світі. Аналогічні розслідування проводять в Карлсруе щодо представників сирійського режиму, за деякими вже ухвалено обвинувальні вироки.

Щодо можливості притягнення до відповідальності головного винуватця війни – російського диктатора Володимира Путіна – Марко Бушман зазначив: «Багато зібраних свідчень і даних закликають притягнути президента Росії Володимира Путіна до відповідальності. Але в Німеччині це практично неможливо. Як президент, Путін користується тут імунітетом».

Раніше про подання заяв про воєнні злочини Росії в Україні до Федеральної прокуратури Німеччини оголосили колишня міністерка юстиції країни Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) та ексміністр внутрішніх справ ФРН Ґергарт Баум (Gerhart Baum). «Важливо вже зараз, коли приїжджають біженці, розпочати розслідування та збирати докази, щоб внести ясність, що відповідальні за цю аґресивну війну не залишаться безкарними», – заявила Лойтгойссер-Шнарренберґер.