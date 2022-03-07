Фармацевтів, які виїхали на захід країни, закликають йти працювати в місцеві аптеки.

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до фармацевтичних працівників, які через воєнну агресію Росії проти України були змушені виїхати на захід України. Їх закликали звернутися до аптечних закладів, що розташовні за місцем тимчасового перебування, і вийти на роботу в ці заклади.

 

«Це – ваш внесок у перемогу над агресором! Виходьте на роботу, долучайтеся до порятунку людей та країни, ви – важлива частина системи охорони здоров’я України», – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

 

 

У міністерстві також нагадують, що відтепер, згідно з наказом МОЗ, в аптеках зможуть працювати студенти-фармацевти старших курсів.

 

Наразі МОЗ працює над створенням каналу (телефонна лінія), де HR-спеціалісти надаватимуть інформацію про вакансії для фармацевтів та асистентів фармацевтів.

 

Тим часом, адміністрація мережі аптек "Аптека Доброго Дня" вже повідомила, що відкриває якомога більше відділень і шукає співробітників для своїх точок у Львові за такими адресами: вул. Кульпарківська 226-А, Мазепи 1-Б, Свободи 5, Широка 64, Стрийська 1, Чорновола 16.

 

Якщо вас зацікавила вакансія, звертайтеся за будь-яким із цих телефонів і виходьте на роботу вже на наступний день:

0993680653 Тетяна

0934528498 Юлія

0934166926 Олександр

0509203827 Євгенія

0631828069 Христина

 

07.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Homo Editor
Оксана ФОРОСТИНА
«Америка потребує редагування,» писала Тіна Браун. Саме цим займався Рябчук: редагуванням України. «Лексикон націоналіста» можна назвати коротким конспектом такого редакторського досвіду
07.03.22 | | Штука
«Мусить же бути хтось нездоланний…»
Андрій Содомора
За людину, за цінності, за світ, що його створив Усевишній для світла і добра, а не для темряви і зла, стоїмо нині. І вистоїмо! Бо з нами – Правда
06.03.22 | | Дискурси
...війна скорочує відстань...
Галина КРУК
#PEN_poetry :Хочемо поділитися з вами віршем членкині Українського ПЕН  Галини Крук  (переклад німецькою Христини Назаркевич). 
06.03.22 | | Штука
Про превентивний механізм агресії
Михайло САВЧИН
«Мальчик, границы России нигде не заканчиваются». Імперськість у крові цього народу. Формально будучи федерацією, Росія такою не є – це суперунітарна держава.
06.03.22 | | Україна
Альбіґойський хрестовий похід
Віталій Портников
Для «порятунку російськомовних» від «націоналістичної єресі» Путін бомбардує і руйнує міста, де більшість мешканців розмовляє російською
06.03.22 | | Дискурси
Пенс може перемогти Трампа на українській темі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Ексвіцепрезидент Майк Пенс усе частіше й рішучіше кидає виклик своєму колишньому шефові Дональдові Трампу. Козирна карта Пенса – Україна, яка воює.
06.03.22 | | У світі
Одинадцятий день війни Росії в Україні
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Україна продовжує чинити запеклий опір російським загарбникам, важкі бої йдуть на підступах до низки міст, війська Путіна втратили наступальну ініціативу на всіх напрямках, їхні задіяні ресурси вичерпуються, але очікується поновлення наступу в найближчу добу-дві.
06.03.22 | | Україна
СУБОТА, 5 БЕРЕЗНЯ
Олександр Ірванець
Цього року у Неділю Прощену Я, здається, не усіх прощу! Я ніколи не прощу Росію. ...Чом відводиш очі, Білорусь?
05.03.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.