Фармацевтів, які виїхали на захід країни, закликають йти працювати в місцеві аптеки.

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до фармацевтичних працівників, які через воєнну агресію Росії проти України були змушені виїхати на захід України. Їх закликали звернутися до аптечних закладів, що розташовні за місцем тимчасового перебування, і вийти на роботу в ці заклади.

«Це – ваш внесок у перемогу над агресором! Виходьте на роботу, долучайтеся до порятунку людей та країни, ви – важлива частина системи охорони здоров’я України», – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

У міністерстві також нагадують, що відтепер, згідно з наказом МОЗ, в аптеках зможуть працювати студенти-фармацевти старших курсів.

Наразі МОЗ працює над створенням каналу (телефонна лінія), де HR-спеціалісти надаватимуть інформацію про вакансії для фармацевтів та асистентів фармацевтів.

Тим часом, адміністрація мережі аптек "Аптека Доброго Дня" вже повідомила, що відкриває якомога більше відділень і шукає співробітників для своїх точок у Львові за такими адресами: вул. Кульпарківська 226-А, Мазепи 1-Б, Свободи 5, Широка 64, Стрийська 1, Чорновола 16.

Якщо вас зацікавила вакансія, звертайтеся за будь-яким із цих телефонів і виходьте на роботу вже на наступний день:

0993680653 Тетяна

0934528498 Юлія

0934166926 Олександр

0509203827 Євгенія

0631828069 Христина