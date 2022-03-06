Автомобілі п'яних водіїв конфісковують на потреби армії.

На Тернопільщині від початку війни значно знизився рівень злочинності, – повідомив начальник обласної поліції Олександр Богомол. Однак трапляються порушники, які сідають за кермо в стані алкогольного сп’яніння. У таких авто конфісковують та передають на потреби тероборони та армії.

 

Санкції до безвідповідальних водіїв запровадили не лише на Тернопільщині. На потребу армії авто за водіння в нетверезому стані забирають у Миколаївській, Рівненській, Волинській та деяких інших областях.

 

"Вже чотири автомобілі конфісковано на території Тернопільської області у водіїв в нетверезому стані. Транспорт передали в тероборону та нацгвардію. Будете їздити в стані алкогольного сп’яніння – вашу машину заберуть", – заявив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Він пояснив, що у звичайних цивільних машин не забирають, лише якщо спіймають напідпитку. Їх використовують для пересування представників ЗСУ чи тероборони в межах області, для об’їздів блокпостів тощо. 

 

  

Такі санкції стосуються не лише водіїв Тернопільщини з тернопільською реєстрацією, а взагалі всіх водіїв на території області – байдуже, де зареєстрована машина та звідки вони приїхали.

 

"Це стосується всіх водіїв на території області. До прикладу, один з конфіскованих автомобілів належав жителю Одеси. Немає різниці, звідки ви родом чи де ви проживаєте, – пояснив Володимир Труш. – Серед вилучених автівок є позашляховик, який застосували для охорони аеропорту". 

06.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
...війна скорочує відстань...
Галина КРУК
#PEN_poetry :Хочемо поділитися з вами віршем членкині Українського ПЕН  Галини Крук  (переклад німецькою Христини Назаркевич). 
06.03.22 | | Штука
Пенс може перемогти Трампа на українській темі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Ексвіцепрезидент Майк Пенс усе частіше й рішучіше кидає виклик своєму колишньому шефові Дональдові Трампу. Козирна карта Пенса – Україна, яка воює.
06.03.22 | | У світі
СУБОТА, 5 БЕРЕЗНЯ
Олександр Ірванець
Цього року у Неділю Прощену Я, здається, не усіх прощу! Я ніколи не прощу Росію. ...Чом відводиш очі, Білорусь?
05.03.22 | | Дискурси
Ісход
Василь МАХНО
... позирки ці діточі з вагонного із вікна забути не зможем й не схочем так позирає війна
05.03.22 | | Дискурси
Кіберкозаки – бійці невидимого фронту
Юлія ОВСЯНИК     
Із початком війни вони здебільшого евакуювалися на захід України, але для них і тут передова, бо їхня зброя – комп’ютер та інтернет. 
05.03.22 | | Галичина
Мистецтво, культура та війна
Розуміємо безпеку як безпеку бути разом, діяти разом та надавати прихисток. Залишаємось простором для мистецтва та мисткинь/митців й під час війни. Бо культура та мистецтво тепер міняють формати, але не втрачають цінності.
05.03.22 | | Штука
Десятий день війни, десятий день відсічі.
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Військові України продовжують вести важкі бої на підступах до низки міст. У більшості випадків російські військові зазнали серйозних втрат, коли намагалися прориватися до Харкова, Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Чернігова, Києва. Росія обстрілює житлові будинки з мешканцями. 
05.03.22 | | Україна
Львів волонтерський. Фоторепортаж
Павло ПАЛАМАРЧУК
Протитанкові "їжаки", маскувальні сітки і коктейль "Бандера-смузі" — львів'яни активно включилися у допомогу армії
04.03.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.