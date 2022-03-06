Автомобілі п'яних водіїв конфісковують на потреби армії.

На Тернопільщині від початку війни значно знизився рівень злочинності, – повідомив начальник обласної поліції Олександр Богомол. Однак трапляються порушники, які сідають за кермо в стані алкогольного сп’яніння. У таких авто конфісковують та передають на потреби тероборони та армії.

Санкції до безвідповідальних водіїв запровадили не лише на Тернопільщині. На потребу армії авто за водіння в нетверезому стані забирають у Миколаївській, Рівненській, Волинській та деяких інших областях.

"Вже чотири автомобілі конфісковано на території Тернопільської області у водіїв в нетверезому стані. Транспорт передали в тероборону та нацгвардію. Будете їздити в стані алкогольного сп’яніння – вашу машину заберуть", – заявив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Він пояснив, що у звичайних цивільних машин не забирають, лише якщо спіймають напідпитку. Їх використовують для пересування представників ЗСУ чи тероборони в межах області, для об’їздів блокпостів тощо.

Такі санкції стосуються не лише водіїв Тернопільщини з тернопільською реєстрацією, а взагалі всіх водіїв на території області – байдуже, де зареєстрована машина та звідки вони приїхали.

"Це стосується всіх водіїв на території області. До прикладу, один з конфіскованих автомобілів належав жителю Одеси. Немає різниці, звідки ви родом чи де ви проживаєте, – пояснив Володимир Труш. – Серед вилучених автівок є позашляховик, який застосували для охорони аеропорту".