Львів волонтерський. Фоторепортаж

Із 24 лютого Львів став тилом фронту, який розгорнувся на сотні кілометрів по всій Україні. І хоч у місті відносно спокійно та безпечно, львів’яни розуміють усю свою важливість, щоб підтримувати наших воїнів, які зараз дають відсіч рашистам. В цей же момент вони і не забувають про вимушених переселенців через російську агресію. Кожен, від малого і до старого, зараз працює на підтримку фронту, на перемогу.

З перших днів війни львівський вокзал заповнили тисячі вимушених переселенців із наших та іноземних громадян.

Львів’яни швидко організувалися і створили пункти з їжею для цих людей на вокзалі. Також вони забирають тваринок, яких їхні господарі, що рушають зі Львова далі на захід, залишають на вокзалі.

У чергах на польському кордоні, що простяглися на десятки кілометрів, польські та українські волонтери годують людей, які чекають кілька діб, щоб перетнути кордон, гарячою їжею. Також вони постачають їх засобами гігієни та ліками.

У львівському Палаці мистецтв організували величезний гуманітарний штаб, де збирають їжу, одяг, засоби гігієни та ліки для ЗСУ та вимушених переселенців. Аналогічні штаби діють у кожному районі міста. Також «Пласт» та інші волонтери проводять збори під потреби громадян та нашої армії.

Майстри по роботі з металом зробили мініцех із лазерної нарізки форм для металевих зірочок, якими можна зупиняти автомобільний транспорт.

Театр ім. Леся Курбаса перетворився на центр для біженців. В партері і на сцені театру організували 19 ліжок, які зробили із театральних станків.

Виготовлення протитанкових їжаків у Львові набуло просто нечуваного розмаху. Волонтери фурами розвозять їх у потрібні точки.

69-річний пан Василь зварює протитанкові їжаки сидячи, бо стояти на ногах вже здоров’я не дозволяє. Перемога буде за Україною!

Тисячі жінок у десятках точок у місті щодня плетуть маскувальні сітки для наших хлопців на фронті.

Люди групуються, дістають потрібні речовини і готують "коктейлі Молотова", які тепер мають іншу назву – Бандера-смузі.

Розуміючи, що ми воюємо із варварами, для яких метою є не лише знищити наші життя, а й культуру та духовність, статуї на фонтанах в центрі і біля Латинської катедри запакували в спеціальні захисні оболонки.