У Львівському госпіталі 82 поранених захисники.

У львівський військовий госпіталь вчора, 28 лютого, доставили 82 військових з різних областей України. У всіх них середня важкість травм або легка. Про це повідомив сьогодні на брифінгу у ЛОДА начальник військово-медичного клінічного центру Західного регіону Володимир Книгицький.

 

 

«Наш центр знаходиться найзахідніше, тому ми взяли на себе координацію дій. На зараз кількість поранених, які поступають, незначна. Вчора прибули 82 поранених, травмованих. Вони з різних областей. Напередодні ми додатково розгорнули місця у госпіталі. Важких хворих немає, всі у стані середньої важкості і легкому. У всіх позитивна динаміка. Переважно це поранення кінцівок, контузії, черепно-мозкові травми», – повідомив Володимир Книгицький.

01.03.2022

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