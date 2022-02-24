Поліція просить не ходити по вулицях в камуфляжі і повідомляти про підозрілих людей.

Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях. Зокрема, особливу увагу слід звертати на людей із елементами червоного кольору на одязі – вони можуть виявитися диверсантами.

Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб із червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції “102”.

Також просять усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.