Галицькі хроніки COVID-19: 23 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 629 402 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1353 нових.
З них: 557 – на Львівщині, 372 – на Тернопіллі та 424 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 402 (з початку пандемії).
За минулу добу – 33 нових: 15 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 23 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 145 813 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 372
Тернопіль – 141 особа
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 30 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 18 осіб
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 21 особа
Теребовлянський район – 23 особи
Тернопільський район – 61 особа
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 23 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 302 339 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 557
Львів – 180 осіб
Бродівський район – 19 осіб
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 22 особи
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 3 особи
Жовківський район – 20 осіб
Золочівський район – 60 осіб
Кам'янка-Бузький район – 28 осіб
Миколаївський район – 17 осіб
Перемишлянський район – 16 осіб
Пустомитівський район – 23 особи
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 6 осіб
Сколівський район – 35 осіб
Сокальський район – 18 осіб
Старосамбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 84 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 23 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 181 250 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 424
Івано-Франківськ – 97 осіб
Тисменицький район – 43 особи
Надвірнянський район – 26 осіб
Косівський район – 19 осіб
Калуський район – 44 особи
Тлумацький район – 8 осіб
Галицький район – 48 осіб
Коломийський район – 53 особи
Рожнятівський район – 9 осіб
Богородчанський район – 19 осіб
Городенківський район – 27 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 30 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
23.02.2022