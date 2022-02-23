Галицькі хроніки COVID-19: 23 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 629 402 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1353 нових.

З них: 557 – на Львівщині, 372 – на Тернопіллі та 424 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 402 (з початку пандемії).

За минулу добу – 33 нових: 15 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 23 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 145 813 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 372

Тернопіль – 141 особа

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 30 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 21 особа

Теребовлянський район – 23 особи

Тернопільський район – 61 особа

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 23 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 302 339 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 557

Львів – 180 осіб

Бродівський район – 19 осіб

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 22 особи

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 20 осіб

Золочівський район – 60 осіб

Кам'янка-Бузький район – 28 осіб

Миколаївський район – 17 осіб

Перемишлянський район – 16 осіб

Пустомитівський район – 23 особи

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 6 осіб

Сколівський район – 35 осіб

Сокальський район – 18 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 84 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 23 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 181 250 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 424

Івано-Франківськ – 97 осіб

Тисменицький район – 43 особи

Надвірнянський район – 26 осіб

Косівський район – 19 осіб

Калуський район – 44 особи

Тлумацький район – 8 осіб

Галицький район – 48 осіб

Коломийський район – 53 особи

Рожнятівський район – 9 осіб

Богородчанський район – 19 осіб

Городенківський район – 27 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 30 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).