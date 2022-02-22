Галицькі хроніки COVID-19: 22 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 628 049 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1423 нових.
З них: 821 – на Львівщині, 438 – на Тернопіллі та 164 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 369 (з початку пандемії).
За минулу добу – 25 нових: 11 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 9 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 22 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 145 441 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 438
Тернопіль – 216 осіб
Бережанський район – 30 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 8 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 1 особа
Козівський район – 26 осіб
Кременецький район – 25 осіб
Лановецький район – 10 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 75 осіб
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 22 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 301 782 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 821
Львів – 161 особа
Бродівський район – 10 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 33 особи
Дрогобицький район – 35 осіб
Жидачівський район – 10 осіб
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 132 особи
Кам'янко-Бузький район – 24 особи
Миколаївський район – 14 осіб
Мостиський район – 41 особа
Перемишлянський район – 14 осіб
Пустомитівський район – 37 осіб
Радехівський район – 13 осіб
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 31 особа
Сокальський район – 46 осіб
Старосамбірський район – 14 осіб
Стрийський район – 181 особа
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 22 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 180 826 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 164
Івано-Франківськ – 101 особа
Тисменицький район – 9 осіб
Надвірнянський район – 13 осіб
Косівський район – 8 осіб
Калуський район – 6 осіб
Долинський район – 4 особи
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 1 особа
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 5 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
22.02.2022