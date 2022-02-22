Галицькі хроніки COVID-19: 22 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 628 049 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1423 нових.

З них: 821 – на Львівщині, 438 – на Тернопіллі та 164 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 369 (з початку пандемії).

За минулу добу – 25 нових: 11 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 9 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 22 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 145 441 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 438

Тернопіль – 216 осіб

Бережанський район – 30 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 8 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 1 особа

Козівський район – 26 осіб

Кременецький район – 25 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 75 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 22 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 301 782 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 821

Львів – 161 особа

Бродівський район – 10 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 33 особи

Дрогобицький район – 35 осіб

Жидачівський район – 10 осіб

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 132 особи

Кам'янко-Бузький район – 24 особи

Миколаївський район – 14 осіб

Мостиський район – 41 особа

Перемишлянський район – 14 осіб

Пустомитівський район – 37 осіб

Радехівський район – 13 осіб

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 31 особа

Сокальський район – 46 осіб

Старосамбірський район – 14 осіб

Стрийський район – 181 особа

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 7 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 22 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 180 826 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 164

Івано-Франківськ – 101 особа

Тисменицький район – 9 осіб

Надвірнянський район – 13 осіб

Косівський район – 8 осіб

Калуський район – 6 осіб

Долинський район – 4 особи

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 5 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Рогатинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).