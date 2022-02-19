Галицькі хроніки COVID-19: 19 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 624 697 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1940 нових.
З них: 911 – на Львівщині, 560 – на Тернопіллі та 469 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 316 (з початку пандемії).
За минулу добу – 19 нових: 9 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 19 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 144 453 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 560
Тернопіль – 207 осіб
Бережанський район – 24 особи
Борщівський район – 26 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 26 осіб
Заліщицький район – 15 осіб
Збаразький район – 20 осіб
Зборівський район – 12 осіб
Козівський район – 28 осіб
Кременецький район – 27 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 16 осіб
Підгаєцький район – 8 осіб
Теребовлянський район – 23 особи
Тернопільський район – 77 осіб
Чортківський район – 28 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 19 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 300 036 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 911
Львів – 317 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 19 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 180 208 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 469
Івано-Франківськ – 169 осіб
Тисменицький район – 40 осіб
Надвірнянський район – 49 осіб
Снятинський район – 15 осіб
Косівський район – 31 особа
Калуський район – 12 осіб
Долинський район – 3 особи
Тлумацький район – 5 осіб
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 49 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Богородчанський район – 42 особи
Городенківський район – 31 особа
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 9 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
19.02.2022