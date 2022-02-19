Галицькі хроніки COVID-19: 19 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 624 697 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1940 нових.

З них: 911 – на Львівщині, 560 – на Тернопіллі та 469 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 316 (з початку пандемії).

За минулу добу – 19 нових: 9 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 19 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 144 453 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 560

Тернопіль – 207 осіб

Бережанський район – 24 особи

Борщівський район – 26 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 26 осіб

Заліщицький район – 15 осіб

Збаразький район – 20 осіб

Зборівський район – 12 осіб

Козівський район – 28 осіб

Кременецький район – 27 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 16 осіб

Підгаєцький район – 8 осіб

Теребовлянський район – 23 особи

Тернопільський район – 77 осіб

Чортківський район – 28 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 19 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 300 036 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 911

Львів – 317 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 19 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 180 208 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 469

Івано-Франківськ – 169 осіб

Тисменицький район – 40 осіб

Надвірнянський район – 49 осіб

Снятинський район – 15 осіб

Косівський район – 31 особа

Калуський район – 12 осіб

Долинський район – 3 особи

Тлумацький район – 5 осіб

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 49 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Богородчанський район – 42 особи

Городенківський район – 31 особа

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 9 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)