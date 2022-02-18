Галицькі хроніки COVID-19: 18 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 622 757 хворих на сovid-19; за минулу добу – 2634 нових.

З них: 1490 – на Львівщині, 608 – на Тернопіллі та 536 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 297 (з початку пандемії).

За минулу добу – 28 нових: 17 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 18 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 143 893 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 608

Тернопіль – 219 осіб

Бережанський район – 21 особа

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 51 особа

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 24 особи

Зборівський район – 11 осіб

Козівський район – 17 осіб

Кременецький район – 31 особа

Лановецький район – 19 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 39 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 31 особа

Тернопільський район – 50 осіб

Чортківський район – 34 особи

Шумський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 18 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 299 125 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1490

Львів – 483 особи

Бродівський район – 25 осіб

Буський район – 18 осіб

Городоцький район – 77 осіб

Дрогобицький район – 90 осіб

Жовківський район – 49 осіб

Золочівський район – 137 осіб

Кам'янко-Бузький район – 33 особи

Миколаївський район – 33 особи

Мостиський район – 39 осіб

Перемишлянський район – 36 осіб

Пустомитівський район – 97 осіб

Радехівський район – 12 осіб

Самбірський район – 28 осіб

Сколівський район – 17 осіб

Сокальський район – 62 особи

Старосамбірський район – 9 осіб

Стрийський район – 146 осіб

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 95 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 18 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 179 739 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 536

Івано-Франківськ – 82 особи

Тисменицький район – 24 особи

Надвірнянський район – 22 особи

Косівський район – 59 осіб

Калуський район – 29 осіб

Долинський район – 25 осіб

Тлумацький район – 20 осіб

Галицький район – 44 особи

Коломийський район – 122 особи

Рожнятівський район – 11 осіб

Богородчанський район – 22 особи

Городенківський район – 16 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 57 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)