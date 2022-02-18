Галицькі хроніки COVID-19: 18 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 622 757 хворих на сovid-19; за минулу добу – 2634 нових.
З них: 1490 – на Львівщині, 608 – на Тернопіллі та 536 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 297 (з початку пандемії).
За минулу добу – 28 нових: 17 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 18 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 143 893 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 608
Тернопіль – 219 осіб
Бережанський район – 21 особа
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 51 особа
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 24 особи
Зборівський район – 11 осіб
Козівський район – 17 осіб
Кременецький район – 31 особа
Лановецький район – 19 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 39 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 31 особа
Тернопільський район – 50 осіб
Чортківський район – 34 особи
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 18 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 299 125 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1490
Львів – 483 особи
Бродівський район – 25 осіб
Буський район – 18 осіб
Городоцький район – 77 осіб
Дрогобицький район – 90 осіб
Жовківський район – 49 осіб
Золочівський район – 137 осіб
Кам'янко-Бузький район – 33 особи
Миколаївський район – 33 особи
Мостиський район – 39 осіб
Перемишлянський район – 36 осіб
Пустомитівський район – 97 осіб
Радехівський район – 12 осіб
Самбірський район – 28 осіб
Сколівський район – 17 осіб
Сокальський район – 62 особи
Старосамбірський район – 9 осіб
Стрийський район – 146 осіб
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 95 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 18 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 179 739 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 536
Івано-Франківськ – 82 особи
Тисменицький район – 24 особи
Надвірнянський район – 22 особи
Косівський район – 59 осіб
Калуський район – 29 осіб
Долинський район – 25 осіб
Тлумацький район – 20 осіб
Галицький район – 44 особи
Коломийський район – 122 особи
Рожнятівський район – 11 осіб
Богородчанський район – 22 особи
Городенківський район – 16 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 57 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
18.02.2022