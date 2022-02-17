Галицькі хроніки COVID-19: 17 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 620 123 хворих на сovid-19; за минулу добу – 3172 нових.

З них: 1665 – на Львівщині, 750 – на Тернопіллі та 757 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 269 (з початку пандемії).

За минулу добу – 45 нових: 21 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,98% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 17 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 143 285 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 750

Тернопіль – 240 осіб

Бережанський район – 37 осіб

Борщівський район – 32 особи

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 41 особа

Заліщицький район – 20 осіб

Збаразький район – 35 осіб

Зборівський район – 23 особи

Козівський район – 38 осіб

Кременецький район – 46 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 24 особи

Теребовлянський район – 32 особи

Тернопільський район – 116 осіб

Чортківський район – 45 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 17 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 297 635 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1665

Львів – 655 осіб

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 26 осіб

Городоцький район – 43 особи

Дрогобицький район – 75 осіб

Жидачівський район – 19 осіб

Жовківський район – 28 осіб

Золочівський район – 138 осіб

Кам'янко-Бузький район – 33 особи

Миколаївський район – 27 осіб

Мостиський район – 19 осіб

Перемишлянський район – 40 осіб

Пустомитівський район – 76 осіб

Радехівський район – 19 осіб

Самбірський район – 42 особи

Сколівський район – 45 осіб

Сокальський район – 73 особи

Старосамбірський район – 22 особи

Стрийський район – 177 осіб

Турківський район – 7 осіб

Яворівський район – 96 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 17 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 179 203 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 757

Івано-Франківськ – 168 осіб

Тисменицький район – 50 осіб

Надвірнянський район – 55 осіб

Снятинський район – 42 особи

Косівський район – 59 осіб

Калуський район – 43 особи

Долинський район – 35 осіб

Тлумацький район – 48 осіб

Галицький район – 15 осіб

Коломийський район – 144 особи

Рожнятівський район – 16 осіб

Богородчанський район – 43 особи

Городенківський район – 31 особа

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 4 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)