Галицькі хроніки COVID-19: 17 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 620 123 хворих на сovid-19; за минулу добу – 3172 нових.
З них: 1665 – на Львівщині, 750 – на Тернопіллі та 757 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 269 (з початку пандемії).
За минулу добу – 45 нових: 21 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,98% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 17 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 143 285 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 750
Тернопіль – 240 осіб
Бережанський район – 37 осіб
Борщівський район – 32 особи
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 41 особа
Заліщицький район – 20 осіб
Збаразький район – 35 осіб
Зборівський район – 23 особи
Козівський район – 38 осіб
Кременецький район – 46 осіб
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 24 особи
Теребовлянський район – 32 особи
Тернопільський район – 116 осіб
Чортківський район – 45 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 17 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 297 635 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1665
Львів – 655 осіб
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 26 осіб
Городоцький район – 43 особи
Дрогобицький район – 75 осіб
Жидачівський район – 19 осіб
Жовківський район – 28 осіб
Золочівський район – 138 осіб
Кам'янко-Бузький район – 33 особи
Миколаївський район – 27 осіб
Мостиський район – 19 осіб
Перемишлянський район – 40 осіб
Пустомитівський район – 76 осіб
Радехівський район – 19 осіб
Самбірський район – 42 особи
Сколівський район – 45 осіб
Сокальський район – 73 особи
Старосамбірський район – 22 особи
Стрийський район – 177 осіб
Турківський район – 7 осіб
Яворівський район – 96 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 17 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 179 203 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 757
Івано-Франківськ – 168 осіб
Тисменицький район – 50 осіб
Надвірнянський район – 55 осіб
Снятинський район – 42 особи
Косівський район – 59 осіб
Калуський район – 43 особи
Долинський район – 35 осіб
Тлумацький район – 48 осіб
Галицький район – 15 осіб
Коломийський район – 144 особи
Рожнятівський район – 16 осіб
Богородчанський район – 43 особи
Городенківський район – 31 особа
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
17.02.2022