Галицькі хроніки COVID-19: 16 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 616 951 хворий на сovid-19; за минулу добу – 2085 нових.

З них: 919 – на Львівщині, 624 – на Тернопіллі та 542 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 231 (з початку пандемії).

За минулу добу – 42 нових: 28 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 9 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,98% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 16 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 142 535 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 624

Тернопіль – 230 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 27 осіб

Збаразький район – 42 особи

Зборівський район – 9 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 37 осіб

Лановецький район – 16 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 33 особи

Теребовлянський район – 34 особи

Тернопільський район – 141 особа

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 13 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 16 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 295 970 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 919

Львів – 216 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 16 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 178 446 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 542

Івано-Франківськ – 196 осіб

Тисменицький район – 36 осіб

Надвірнянський район – 12 осіб

Косівський район – 30 осіб

Калуський район – 57 осіб

Долинський район – 27 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 39 осіб

Коломийський район – 54 особи

Рожнятівський район – 21 особа

Богородчанський район – 9 осіб

Городенківський район – 30 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 28 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)