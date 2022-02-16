Галицькі хроніки COVID-19: 16 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 616 951 хворий на сovid-19; за минулу добу – 2085 нових.
З них: 919 – на Львівщині, 624 – на Тернопіллі та 542 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 231 (з початку пандемії).
За минулу добу – 42 нових: 28 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 9 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,98% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 16 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 142 535 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 624
Тернопіль – 230 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 27 осіб
Збаразький район – 42 особи
Зборівський район – 9 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 37 осіб
Лановецький район – 16 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 33 особи
Теребовлянський район – 34 особи
Тернопільський район – 141 особа
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 16 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 295 970 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 919
Львів – 216 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 16 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 178 446 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 542
Івано-Франківськ – 196 осіб
Тисменицький район – 36 осіб
Надвірнянський район – 12 осіб
Косівський район – 30 осіб
Калуський район – 57 осіб
Долинський район – 27 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 39 осіб
Коломийський район – 54 особи
Рожнятівський район – 21 особа
Богородчанський район – 9 осіб
Городенківський район – 30 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 28 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
16.02.2022