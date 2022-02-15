Галицькі хроніки COVID-19: 15 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 614 866 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1660 нових.
З них: 999 – на Львівщині, 344 – на Тернопіллі та 317 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 189 (з початку пандемії).
За минулу добу – 43 нових: 16 – у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,98% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 15 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 141 911 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 344
Тернопіль – 120 осіб
Бережанський район – 20 осіб
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 27 осіб
Зборівський район – 10 осіб
Козівський район – 16 осіб
Кременецький район – 45 осіб
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 32 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 123 особи
Чортківський район – 34 особи
Шумський район – 17 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 15 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 295 051 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 999
Львів – 149 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 15 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 177 904 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 317
Івано-Франківськ – 179 осіб
Тисменицький район – 29 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Косівський район – 22 особи
Калуський район – 9 осіб
Долинський район – 10 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 12 осіб
Коломийський район – 10 осіб
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 7 осіб
Городенківський район – 28 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
15.02.2022