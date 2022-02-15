Галицькі хроніки COVID-19: 15 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 614 866 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1660 нових.

З них: 999 – на Львівщині, 344 – на Тернопіллі та 317 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 189 (з початку пандемії).

За минулу добу – 43 нових: 16 – у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,98% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 15 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 141 911 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 344

Тернопіль – 120 осіб

Бережанський район – 20 осіб

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 27 осіб

Зборівський район – 10 осіб

Козівський район – 16 осіб

Кременецький район – 45 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 32 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 123 особи

Чортківський район – 34 особи

Шумський район – 17 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 15 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 295 051 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 999

Львів – 149 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 15 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 177 904 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 317

Івано-Франківськ – 179 осіб

Тисменицький район – 29 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Косівський район – 22 особи

Калуський район – 9 осіб

Долинський район – 10 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 12 осіб

Коломийський район – 10 осіб

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 28 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)