Галицькі хроніки COVID-19: 14 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 613 206 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1533 нових.
З них: 736 – на Львівщині, 361 – на Тернопіллі та 436 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 146 (з початку пандемії).
За минулу добу – 24 нових: 18 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,98% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 14 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 141 567 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 361; за даними ж "Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 215:
Тернопіль – 20 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 22 особи
Бучацький район – 23 особи
Гусятинський район – 26 осіб
Заліщицький район – 21 особа
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 11 осіб
Козівський район – 15 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 16 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 14 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 294 052 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 736
Львів – 240 осіб
Бродівський район – 20 осіб
Буський район – 10 осіб
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 77 осіб
Жовківський район – 34 особи
Золочівський район – 25 осіб
Кам'янко-Бузький район – 39 осіб
Мостиський район – 30 осіб
Перемишлянський район – 31 особа
Пустомитівський район – 81 особа
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 11 осіб
Сокальський район – 72 особи
Стрийський район – 57 осіб
Турківський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 14 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 177 587 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 436
Івано-Франківськ – 97 осіб
Тисменицький район – 32 особи
Надвірнянський район – 34 особи
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 17 осіб
Калуський район – 7 осіб
Тлумацький район – 46 осіб
Галицький район – 59 осіб
Коломийський район – 71 особа
Рожнятівський район – 14 осіб
Богородчанський район – 10 осіб
Городенківський район – 45 осіб
Верховинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
14.02.2022