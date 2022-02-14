Галицькі хроніки COVID-19: 14 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 613 206 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1533 нових.

З них: 736 – на Львівщині, 361 – на Тернопіллі та 436 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 146 (з початку пандемії).

За минулу добу – 24 нових: 18 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,98% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 14 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 141 567 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 361; за даними ж "Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 215:

Тернопіль – 20 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 22 особи

Бучацький район – 23 особи

Гусятинський район – 26 осіб

Заліщицький район – 21 особа

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 11 осіб

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 16 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 14 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 294 052 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 736

Львів – 240 осіб

Бродівський район – 20 осіб

Буський район – 10 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 77 осіб

Жовківський район – 34 особи

Золочівський район – 25 осіб

Кам'янко-Бузький район – 39 осіб

Мостиський район – 30 осіб

Перемишлянський район – 31 особа

Пустомитівський район – 81 особа

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 11 осіб

Сокальський район – 72 особи

Стрийський район – 57 осіб

Турківський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 14 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 177 587 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 436

Івано-Франківськ – 97 осіб

Тисменицький район – 32 особи

Надвірнянський район – 34 особи

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 17 осіб

Калуський район – 7 осіб

Тлумацький район – 46 осіб

Галицький район – 59 осіб

Коломийський район – 71 особа

Рожнятівський район – 14 осіб

Богородчанський район – 10 осіб

Городенківський район – 45 осіб

Верховинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)