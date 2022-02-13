Знов обраний президентом ФРН Штайнмаєр неочікувано різко розкритикував Росію.

У своєму виступі він різко розкритикував аґресивну політику Росії і застеріг Путіна від інвазії в Україну.

Федеральні збори Німеччини – спеціальний конституційний органу, який збирається винятково для обрання президента – у неділю, 13 лютого, переобрали чинного президента республіки Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) на другу каденцію. Про це повідомив телеканал ARD. 1045 делегатів зборів з 1471-го проголосували за кандидатуру Штайнмаєра.

Після свого переобрання німецький президент виступив з різкою критикою на адресу Кремля. Він поклав на Росію відповідальність за ескалацію ситуації в Європі та закликав главу російської держави Володимира Путіна терміново розпочати мирне врегулювання конфлікту навколо України.

«Неможливо неправильно тлумачити нарощування Росією військ. Це – загроза для України. Можна довго дискутувати про причини зростання ворожнечі між Росією і Заходом. Але не підлягає дискусії одне: існує загроза військового конфлікту, війни в Європі. За це несе відповідальність Росія… Я звертаюся до президента Путіна. Послабте петлю на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир у Європі», – закликав Штайнмаєр. Він застеріг Путіна, що «не варто недооцінювати силу демократії».

66 річний Штайнмаєр – виходець зі середовища німецької соціалдемократії. Він обіймав посаду міністра закордонних справ Німеччини у коаліційному уряді ХДС/ХСС та СДПН з 2013 до 2017 року, був віцеканцлером. Брав участь у перемовинах у «нормандському форматі» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Президентом ФРН його вперше обрали 2017 року.

Різкі закиди Штайнмаєра в бік Росії нівроку здивували багатьох політичних експертів. Адже раніше він і на посаді міністра закордонних справ Німеччини, й на посаді президента досить лояльно висловлювався щодо Росії, виступав за пошук шляхів примирення з нею. Росія досі намагається використати сформульовану Штайнмаєром ще в часи перебування на посаді глави МЗС формулу («формулу Штайнмаєра») у вирішенні конфлікту на сході України, оскільки вона передбачає багато поступок Кремлю.