Галицькі хроніки COVID-19: 13 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 611 673 хворих на сovid-19; за минулу добу – 2340 нових.
З них: 1195 – на Львівщині, 555 – на Тернопіллі та 590 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 122 (з початку пандемії).
За минулу добу – 17 нових: 9 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,98% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 13 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 141 206 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 555
Тернопіль – 135 осіб
Бережанський район – 17 осіб
Борщівський район – 31 особа
Бучацький район – 22 особи
Гусятинський район – 46 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 31 особа
Зборівський район – 17 осіб
Козівський район – 22 особи
Кременецький район – 13 осіб
Лановецький район – 17 осіб
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 22 особи
Підгаєцький район – 13 осіб
Теребовлянський район – 41 особа
Тернопільський район – 71 особа
Чортківський район – 35 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 13 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 293 316 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1195
Львів – 493 особи
Бродівський район – 15 осіб
Буський район – 45 осіб
Городоцький район – 34 особи
Дрогобицький район – 95 осіб
Жидачівський район – 35 осіб
Золочівський район – 21 особа
Кам'янко-Бузький район – 31 особа
Миколаївський район – 27 осіб
Мостиський район – 36 осіб
Перемишлянський район – 39 осіб
Пустомитівський район – 93 особи
Самбірський район – 7 осіб
Сокальський район – 64 особи
Стрийський район – 67 осіб
Яворівський район – 93 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 13 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 177 151 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 590
Івано-Франківськ – 132 особи
Тисменицький район – 21 особа
Надвірнянський район – 54 особи
Снятинський район – 66 осіб
Косівський район – 30 осіб
Калуський район – 61 особа
Долинський район – 18 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 32 особи
Коломийський район – 110 осіб
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 21 особа
Городенківський район – 1 особа
Рогатинський район – 37 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
13.02.2022