Галицькі хроніки COVID-19: 13 лютого 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 611 673 хворих на сovid-19; за минулу добу – 2340 нових.

З них: 1195 – на Львівщині, 555 – на Тернопіллі та 590 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 122 (з початку пандемії).

За минулу добу – 17 нових: 9 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,98% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 13 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 141 206 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 555

 

Тернопіль – 135 осіб

Бережанський район – 17 осіб

Борщівський район – 31 особа

Бучацький район – 22 особи

Гусятинський район – 46 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 31 особа

Зборівський район – 17 осіб

Козівський район – 22 особи

Кременецький район – 13 осіб

Лановецький район – 17 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 22 особи

Підгаєцький район – 13 осіб

Теребовлянський район – 41 особа

Тернопільський район – 71 особа

Чортківський район – 35 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 13 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 293 316 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1195

 

Львів – 493 особи

Бродівський район – 15 осіб

Буський район – 45 осіб

Городоцький район – 34 особи

Дрогобицький район – 95 осіб

Жидачівський район – 35 осіб

Золочівський район – 21 особа

Кам'янко-Бузький район – 31 особа

Миколаївський район – 27 осіб

Мостиський район – 36 осіб

Перемишлянський район – 39 осіб

Пустомитівський район – 93 особи

Самбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 64 особи

Стрийський район – 67 осіб

Яворівський район – 93 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 13 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 177 151 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 590

 

Івано-Франківськ – 132 особи

Тисменицький район – 21 особа

Надвірнянський район – 54 особи

Снятинський район – 66 осіб

Косівський район – 30 осіб

Калуський район – 61 особа

Долинський район – 18 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 32 особи

Коломийський район – 110 осіб

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 21 особа

Городенківський район – 1 особа

Рогатинський район – 37 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

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