Галицькі хроніки COVID-19: 12 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 609 333 хворих на сovid-19; за минулу добу – 3955 нових.
З них: 2351 – на Львівщині, 813 – на Тернопіллі та 791 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 105 (з початку пандемії).
За минулу добу – 33 нових: 14 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,99% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 12 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 140 651 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 813
Тернопіль – 227 осіб
Бережанський район – 32 особи
Борщівський район – 34 особи
Бучацький район – 12 осіб
Гусятинський район – 20 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 49 осіб
Зборівський район – 14 осіб
Козівський район – 43 особи
Кременецький район – 60 осіб
Лановецький район – 20 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 41 особа
Підгаєцький район – 13 осіб
Теребовлянський район – 43 особи
Тернопільський район – 141 особа
Чортківський район – 28 осіб
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 12 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 292 121 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2351
Львів – 1056 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 12 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 176 561 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 791
Івано-Франківськ – 114 осіб
Тисменицький район – 74 особи
Надвірнянський район – 38 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 43 особи
Калуський район – 45 осіб
Долинський район – 80 осіб
Тлумацький район – 69 осіб
Галицький район – 3 особи
Коломийський район – 143 особи
Рожнятівський район – 17 осіб
Богородчанський район – 38 осіб
Городенківський район – 55 осіб
Верховинський район – 11 осіб
Рогатинський район – 60 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
12.02.2022