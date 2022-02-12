Галицькі хроніки COVID-19: 12 лютого 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 609 333 хворих на сovid-19; за минулу добу – 3955 нових.

З них: 2351 – на Львівщині, 813 – на Тернопіллі та 791 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 105 (з початку пандемії).

За минулу добу – 33 нових: 14 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,99% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 12 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 140 651 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 813

 

Тернопіль – 227 осіб

Бережанський район – 32 особи

Борщівський район – 34 особи

Бучацький район – 12 осіб

Гусятинський район – 20 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 49 осіб

Зборівський район – 14 осіб

Козівський район – 43 особи

Кременецький район – 60 осіб

Лановецький район – 20 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 41 особа

Підгаєцький район – 13 осіб

Теребовлянський район – 43 особи

Тернопільський район – 141 особа

Чортківський район – 28 осіб

Шумський район – 11 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 12 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 292 121 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2351

 

Львів – 1056 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 12 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 176 561 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 791

 

Івано-Франківськ – 114 осіб

Тисменицький район – 74 особи

Надвірнянський район – 38 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 43 особи

Калуський район – 45 осіб

Долинський район – 80 осіб

Тлумацький район – 69 осіб

Галицький район – 3 особи

Коломийський район – 143 особи

Рожнятівський район – 17 осіб

Богородчанський район – 38 осіб

Городенківський район – 55 осіб

Верховинський район – 11 осіб

Рогатинський район – 60 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

12.02.2022

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