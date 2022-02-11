Галицькі хроніки COVID-19: 11 лютого 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 605 378 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5147 нових.

З них: 2951 – на Львівщині, 1126 – на Тернопіллі та 1070 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 072 (з початку пандемії).

За минулу добу – 43 нових: 25 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,99% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 11 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 139 838 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1126

 

Тернопіль – 311 осіб

Бережанський район – 52 особи

Борщівський район – 33 особи

Бучацький район – 15 осіб

Гусятинський район – 107 осіб

Заліщицький район – 34 особи

Збаразький район – 73 особи

Зборівський район – 36 осіб

Козівський район – 35 осіб

Кременецький район – 58 осіб

Лановецький район – 25 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 49 осіб

Підгаєцький район – 14 осіб

Теребовлянський район – 32 особи

Тернопільський район – 144 особи

Чортківський район – 90 осіб

Шумський район – 11 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 11 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 289 770 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2951

 

Львів – 1298 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 11 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 175 770 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1070

 

Івано-Франківськ – 200 осіб

Тисменицький район – 77 осіб

Надвірнянський район – 99 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 62 особи

Калуський район – 75 осіб

Долинський район – 54 особи

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 97 осіб

Коломийський район – 208 осіб

Рожнятівський район – 22 особи

Богородчанський район – 72 особи

Городенківський район – 64 особи

Верховинський район – 5 осіб

Рогатинський район – 29 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

 

11.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Майже та сама Галичина
Юлія Баір
 У Стасюка немає жахіть 1990-х. Є хаос часу змін. Змін і свободи, що ніколи не даються легко. «Галицькі оповідання» моляться за упокій неприкаяної епохи, якій час піти. Хоч би й з музикою.
10.02.22 | | Штука
Політика емоцій
Мехтільд Зімменманн
Як емоції впливають на політичні події, на вибір кандидата та позбавлення його влади, вивчає Уте Фреверт з Інституту досліджень освіти імені Макса Планка.
09.02.22 | | Наука
Поклик племені
Маріо Варґас Льйоса
Через два тижні з'явиться український переклад «Поклику племені» Льйоси – аналіз його ідеологічної еволюції й фундаментальних праць видатних філософів. Фраґмент про Ісая Берліна
09.02.22 | | Дискурси
Створюючи кіноідеї
Маріанна Челецька
Марися — у всіх сенсах «з іншого берега». Окрім історії депортації закерзонських сімей, у повісті не знехтувано лінії кохання із присмаком забороненого: українця Васька до єврейки Нави — кохання, яке спонукає хлопця прийняти відчайдушне рішення про втечу з рідного дому.
08.02.22 | | Штука
Як старіє ваш пес?
Вчені нарешті пробують відповісти на питання, як достовірно переводити «собачі» роки у «людські». Для цього створюють найбільшу генетичну базу даних про собак. 
08.02.22 | | Наука
Гебешний калькулятор   
Ілько ЛЕМКО
Цивілізований світ стає на вуха – нарешті прозрів. Українська армія сильна, як ніколи. І у Путіна проблема: нападати чи ні?
07.02.22 | | Україна
Сараєво як спроба пережити
Світлана Бреславська
Знання, як врятуватися, коли несподівано зовсім поруч вибухають міни, може знадобитися кожному. Завтра війна може прийти на наші вулиці; будь-яке з наших міст може стати Сараєвом...
07.02.22 | | Штука
Багато стриманого оптимізму
Юрко ТИМЧУК
Україна входить і виходить у карантин, її впізнавані громадяни чинять несусвітні дурниці, а близькі та далекі сусіди пророкують проблеми. Все погано, але нічого страшного. 
07.02.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.