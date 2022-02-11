Галицькі хроніки COVID-19: 11 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 605 378 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5147 нових.
З них: 2951 – на Львівщині, 1126 – на Тернопіллі та 1070 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 072 (з початку пандемії).
За минулу добу – 43 нових: 25 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,99% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 11 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 139 838 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1126
Тернопіль – 311 осіб
Бережанський район – 52 особи
Борщівський район – 33 особи
Бучацький район – 15 осіб
Гусятинський район – 107 осіб
Заліщицький район – 34 особи
Збаразький район – 73 особи
Зборівський район – 36 осіб
Козівський район – 35 осіб
Кременецький район – 58 осіб
Лановецький район – 25 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 49 осіб
Підгаєцький район – 14 осіб
Теребовлянський район – 32 особи
Тернопільський район – 144 особи
Чортківський район – 90 осіб
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 11 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 289 770 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2951
Львів – 1298 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 11 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 175 770 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1070
Івано-Франківськ – 200 осіб
Тисменицький район – 77 осіб
Надвірнянський район – 99 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 62 особи
Калуський район – 75 осіб
Долинський район – 54 особи
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 97 осіб
Коломийський район – 208 осіб
Рожнятівський район – 22 особи
Богородчанський район – 72 особи
Городенківський район – 64 особи
Верховинський район – 5 осіб
Рогатинський район – 29 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
11.02.2022