Галицькі хроніки COVID-19: 10 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 600 231 хворий на сovid-19; за минулу добу – 5100 нових.
З них: 2280 – на Львівщині, 1379 – на Тернопіллі та 1441 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 029 (з початку пандемії).
За минулу добу – 53 нових: 20 – у Львівській області, 13 – у Тернопільській області, 20 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,00% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 10 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 138 712 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1379
Тернопіль – 328 осіб
Бережанський район – 75 осіб
Борщівський район – 50 осіб
Бучацький район – 42 особи
Гусятинський район – 97 осіб
Заліщицький район – 50 осіб
Збаразький район – 85 осіб
Зборівський район – 40 осіб
Козівський район – 59 осіб
Кременецький район – 57 осіб
Лановецький район – 27 осіб
Монастириський район – 27 осіб
Підволочиський район – 23 особи
Підгаєцький район – 24 особи
Теребовлянський район – 86 осіб
Тернопільський район – 176 осіб
Чортківський район – 125 осіб
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 10 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 286 819 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2280
Львів – 1021 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 10 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 174 700 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1441
Івано-Франківськ – 177 осіб
Тисменицький район – 136 осіб
Надвірнянський район – 136 осіб
Снятинський район – 102 особи
Косівський район – 91 особа
Калуський район – 87 осіб
Долинський район – 75 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Галицький район – 63 особи
Коломийський район – 279 осіб
Рожнятівський район – 50 осіб
Богородчанський район – 98 осіб
Городенківський район – 65 осіб
Верховинський район – 14 осіб
Рогатинський район – 64 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
10.02.2022