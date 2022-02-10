Галицькі хроніки COVID-19: 10 лютого 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 600 231 хворий на сovid-19; за минулу добу – 5100 нових.

З них: 2280 – на Львівщині, 1379 – на Тернопіллі та 1441 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 029 (з початку пандемії).

За минулу добу – 53 нових: 20 – у Львівській області, 13 – у Тернопільській області, 20 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,00% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 10 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 138 712 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1379

 

Тернопіль – 328 осіб

Бережанський район – 75 осіб

Борщівський район – 50 осіб

Бучацький район – 42 особи

Гусятинський район – 97 осіб

Заліщицький район – 50 осіб

Збаразький район – 85 осіб

Зборівський район – 40 осіб

Козівський район – 59 осіб

Кременецький район – 57 осіб

Лановецький район – 27 осіб

Монастириський район – 27 осіб

Підволочиський район – 23 особи

Підгаєцький район – 24 особи

Теребовлянський район – 86 осіб

Тернопільський район – 176 осіб

Чортківський район – 125 осіб

Шумський район – 13 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 10 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 286 819 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2280

 

Львів – 1021 особа

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 10 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 174 700 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1441

 

Івано-Франківськ – 177 осіб

Тисменицький район – 136 осіб

Надвірнянський район – 136 осіб

Снятинський район – 102 особи

Косівський район – 91 особа

Калуський район – 87 осіб

Долинський район – 75 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Галицький район – 63 особи

Коломийський район – 279 осіб

Рожнятівський район – 50 осіб

Богородчанський район – 98 осіб

Городенківський район – 65 осіб

Верховинський район – 14 осіб

Рогатинський район – 64 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

10.02.2022

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