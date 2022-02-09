Львівський блогер запустив українськомовну версію популярної онлайн-гри.

 

Львівський блогер Петро Нек переклав популярну онлайн-гру «Wordle» українською мовою та запустив «Словко» онлайн 21 січня. Кількість користувачів уже дійшла до 5-8 тисяч на день.

 

 

«Коротше, два вечори – і в мене вийшов український переклад гри wordle, де треба вгадувати слова. Вона досить популярна в англомовному інтернеті, а от кілька днів тому побачив білоруську версію, код якої і виклали в опенсорс. Тож трохи поколупався з перекладом і пошуком слів – і вже є наш варіант. Найскладніше – це пошук слів. Спочатку було 800, а потім за допомогою твіттера (дуже вам всім дякую) стало майже 5000. Тому можна пробувати грати», – повідомив Петро Нек.

 

Автор української версії гри розповів, що шукав для неї легку й унікальну назву, яка  б швидко запам’ятовувалася.

 

«Словко звучить весело, легко можна запам’ятати, викликає асоціації, адже такого слова в українській мові немає», – розповів він.

 

 

Сьогодні, за його словами, у гру щодня грає 5-8 тисяч людей.

 

«Маю плани й задумки створити оновлену гру, щоб слова мали посилання на тлумачний словник. Бо багато людей не знають тих чи інших слів. І другий момент – щоб не було обмеження в часі, аби люди мали можливість практикуватися. Однак цю першу версію залишу без змін», – додав Петро Нек.

 

Уточнимо, «Wordle» – гра у слова, яку понад рік тому створив американець Джош Вордл. Гравець має відгадати слово з п’яти літер, підбираючи інші п’ятибуквенні слова. У гравця є 6 спроб, аби вгадати слово.

 

Фото facebook.com/mr.petruccio

09.02.2022

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