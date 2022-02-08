Галицькі хроніки COVID-19: 8 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 591 209 хворих на сovid-19; за минулу добу – 4291 новий.
З них: 2336 – на Львівщині, 1415 – на Тернопіллі та 540 – на Івано-Франківщині.
За останній тиждень у Львівській області вперше з початку нової хвилі зафіксовано менше нових захворювань порівняно з попереднім – на 7,4% (в Івано-Франківській – на 28,5%, в Тернопільській – продовжується зростання – на 5,6%).
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 935 (з початку пандемії).
За минулу добу – 50 нових: 19 – у Львівській області, 14 – у Тернопільській області, 17 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,02% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 8 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 136 322 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1415
Тернопіль – 312 осіб
Бережанський район – 81 особа
Борщівський район – 42 особи
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 57 осіб
Заліщицький район – 42 особи
Збаразький район – 84 особи
Зборівський район – 12 осіб
Козівський район – 25 осіб
Кременецький район – 90 осіб
Лановецький район – 57 осіб
Монастириський район – 24 особи
Підволочиський район – 61 особа
Підгаєцький район – 12 осіб
Теребовлянський район – 103 особи
Тернопільський район – 196 осіб
Чортківський район – 172 особи
Шумський район – 42 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 8 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 282 378 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2336
Львів – 855 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 8 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 172 509 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 540
Івано-Франківськ – 145 осіб
Тисменицький район – 57 осіб
Надвірнянський район – 22 особи
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 38 осіб
Калуський район – 3 особи
Долинський район – 16 осіб
Тлумацький район – 31 особа
Галицький район – 136 осіб
Коломийський район – 25 осіб
Рожнятівський район – 30 осіб
Богородчанський район – 19 осіб
Городенківський район – 7 осіб
Верховинський район – 7 осіб
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
08.02.2022