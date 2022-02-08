Галицькі хроніки COVID-19: 8 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 591 209 хворих на сovid-19; за минулу добу – 4291 новий.

З них: 2336 – на Львівщині, 1415 – на Тернопіллі та 540 – на Івано-Франківщині.

За останній тиждень у Львівській області вперше з початку нової хвилі зафіксовано менше нових захворювань порівняно з попереднім – на 7,4% (в Івано-Франківській – на 28,5%, в Тернопільській – продовжується зростання – на 5,6%).

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 935 (з початку пандемії).

За минулу добу – 50 нових: 19 – у Львівській області, 14 – у Тернопільській області, 17 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,02% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 8 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 136 322 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1415

Тернопіль – 312 осіб

Бережанський район – 81 особа

Борщівський район – 42 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 57 осіб

Заліщицький район – 42 особи

Збаразький район – 84 особи

Зборівський район – 12 осіб

Козівський район – 25 осіб

Кременецький район – 90 осіб

Лановецький район – 57 осіб

Монастириський район – 24 особи

Підволочиський район – 61 особа

Підгаєцький район – 12 осіб

Теребовлянський район – 103 особи

Тернопільський район – 196 осіб

Чортківський район – 172 особи

Шумський район – 42 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 8 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 282 378 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2336

Львів – 855 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 8 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 172 509 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 540

Івано-Франківськ – 145 осіб

Тисменицький район – 57 осіб

Надвірнянський район – 22 особи

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 38 осіб

Калуський район – 3 особи

Долинський район – 16 осіб

Тлумацький район – 31 особа

Галицький район – 136 осіб

Коломийський район – 25 осіб

Рожнятівський район – 30 осіб

Богородчанський район – 19 осіб

Городенківський район – 7 осіб

Верховинський район – 7 осіб

Рогатинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).