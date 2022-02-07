Відставний російський генерал від імені офіцерських зборів застеріг Путіна від інвазії в Україну.

Леонід Івашов закликав кремлівського лідера відмовитися від злочинної політики провокування війни й подати до демісії.

Голова «Загальноросійських офіцерських зборів», генерал-полковник у відставці Леонід Івашов публічно звинуватив російського президента Володимира Путіна в провокуванні війни з Україною і застеріг його від інвазії в сусідню країну. Відповідне "Звернення Загальноросійських офіцерських зборів до президента та громадян Російської Федерації" опубліковано на сайті організації з характерним радянським доменом .su. У зверненні Івашов вимагає від кремлівського лідера «відмовитися від злочинної політики провокування війни» і подати до демісії.

«Спроби через ультиматум та погрози застосування сили змусити "полюбити" РФ та її керівництво безглузді та вкрай небезпечні… Війна – це неминучі людські жертви, руйнування, страждання великих мас людей, знищення звичного способу життя, порушення систем життєдіяльності держав і народів. Велика війна – це величезна трагедія, чийсь тяжкий злочин», – застерігає автор листа.

Івашов пише, що ведення війни є доцільним, коли життєво важливі інтереси держави і суспільства опиняються під загрозою. На його думку, сьогодні загрози існуванню Росії є, але на них не звертає уваги чинне російське керівництво. «Всі життєво важливі сфери, включно з демографією, стійко деградують, а темпи вимирання населення б'ють світові рекорди. І деградація має системний характер, а в будь-якій складній системі руйнування одного з елементів може призвести до обвалення всієї системи. Проте це загроза внутрішнього характеру, яка виявляється у нежиттєздатності моделі держави, повної недієздатності та непрофесійності системи влади та управління, пасивності та неорганізованості суспільства. У такому стані будь-яка країна довго не живе», – попередив відставний генерал.

Леонід Івашов зазначає, що зовнішні загрози хоч і існують, але не є критичними: «Зберігається загалом стратегічна стабільність, ядерна зброя перебуває під надійним контролем, угруповання сил НАТО не нарощуються, загрозливої ​​активності не проявляють».

Російська ескалація щодо України, на переконання автора листа, має «штучний» та «корисливий» характер для внутрішніх сил, а можлива війна може поставити під питання «існування самої Росії як держави», назавжди зробить росіян та українців «смертельними ворогами» та призведе до значних жертв.

Голова «Загальноросійських офіцерських зборів» також наголосив, що Україна як незалежна держава має право на індивідуальну та колективну оборону. «Зрозуміло, для того, щоб Україна залишилася дружнім сусідом для Росії, необхідно було для неї продемонструвати привабливість російської моделі держави та системи влади», – пише Івашов. Він також зазначає, що значна більшість держав світу не визнає анексований Крим та Севастополь російськими, що «переконливо засвідчує неспроможність російської зовнішньої політики та непривабливість внутрішньої».

На переконання відставного генерала, саме Росія «провокує напруженість на межі війни», щоб відвернути населення від внутрішніх проблем. Він від імені «Загальноросійських офіцерських зборів» попросив Путіна «відмовитися від злочинної політики провокування війни» і подати до демісії. Водночас автор листа закликав військовослужбовців запасу та у відставці, а також всіх громадян Росії «активно виступати проти пропаганди та розв'язання війни».

Івашов у 1996-2001 роках був начальником Головного управління міжнародної військової співпраці Міністерства оборони Росії. Раніше генерал у відставці регулярно критикував Захід та виступав проти розширення НАТО на схід. Очолюване Івашовим об'єднання офіцерів запасу – «Загальноросійські офіцерські збори» – досі дотримувалося ультрапатріотичних і консервативних поглядів.