Галицькі хроніки COVID-19: 7 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 586 918 хворих на сovid-19; за минулу добу – 3808 нових.
З них: 2122 – на Львівщині, 907 – на Тернопіллі та 779 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 885 (з початку пандемії).
За минулу добу – 22 нових: 13 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,02% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 134 907 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 907
Тернопіль – 138 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 44 особи
Бучацький район – 28 осіб
Гусятинський район – 51 особа
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 90 осіб
Зборівський район – 22 особи
Козівський район – 43 особи
Кременецький район – 31 особа
Лановецький район – 53 особи
Монастириський район – 21 особа
Підволочиський район – 31 особа
Підгаєцький район – 11 осіб
Теребовлянський район – 64 особи
Тернопільський район – 95 осіб
Чортківський район – 140 осіб
Шумський район – 20 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 280 042 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2122
Львів – 1028 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 171 969 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 779
Івано-Франківськ – 109 осіб
Тисменицький район – 83 особи
Надвірнянський район – 57 осіб
Снятинський район – 40 осіб
Косівський район – 69 осіб
Калуський район – 44 особи
Тлумацький район – 16 осіб
Галицький район – 22 особи
Коломийський район – 99 осіб
Рожнятівський район – 24 особи
Богородчанський район – 81 особа
Городенківський район – 83 особи
Верховинський район – 9 осіб
Рогатинський район – 43 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
07.02.2022