Галицькі хроніки COVID-19: 7 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 586 918 хворих на сovid-19; за минулу добу – 3808 нових.

З них: 2122 – на Львівщині, 907 – на Тернопіллі та 779 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 885 (з початку пандемії).

За минулу добу – 22 нових: 13 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,02% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 134 907 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 907

Тернопіль – 138 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 44 особи

Бучацький район – 28 осіб

Гусятинський район – 51 особа

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 90 осіб

Зборівський район – 22 особи

Козівський район – 43 особи

Кременецький район – 31 особа

Лановецький район – 53 особи

Монастириський район – 21 особа

Підволочиський район – 31 особа

Підгаєцький район – 11 осіб

Теребовлянський район – 64 особи

Тернопільський район – 95 осіб

Чортківський район – 140 осіб

Шумський район – 20 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 280 042 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2122

Львів – 1028 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 171 969 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 779

Івано-Франківськ – 109 осіб

Тисменицький район – 83 особи

Надвірнянський район – 57 осіб

Снятинський район – 40 осіб

Косівський район – 69 осіб

Калуський район – 44 особи

Тлумацький район – 16 осіб

Галицький район – 22 особи

Коломийський район – 99 осіб

Рожнятівський район – 24 особи

Богородчанський район – 81 особа

Городенківський район – 83 особи

Верховинський район – 9 осіб

Рогатинський район – 43 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)