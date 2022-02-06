Галицькі хроніки COVID-19: 6 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 583 110 хворих на сovid-19; за минулу добу – 3918 нових.

З них: 1572 – на Львівщині, 1145 – на Тернопіллі та 1201 – на Івано-Франківщині.

Кількість нових випадків за минулий тиждень у Льовові вперше з початку нової хвилі менша, ніж попереднього тижня – на 0,12%.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 863 (з початку пандемії).

За минулу добу – 10 нових: 4 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 3 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,03% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 6 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 134 000 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1145

Тернопіль – 187 осіб

Бережанський район – 55 осіб

Борщівський район – 68 осіб

Бучацький район – 43 особи

Гусятинський район – 58 осіб

Заліщицький район – 42 особи

Збаразький район – 113 осіб

Зборівський район – 20 осіб

Козівський район – 58 осіб

Кременецький район – 34 особи

Лановецький район – 38 осіб

Монастириський район – 23 особи

Підволочиський район – 26 осіб

Підгаєцький район – 12 осіб

Теребовлянський район – 87 осіб

Тернопільський район – 114 осіб

Чортківський район – 154 особи

Шумський район – 13 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 6 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 277 920 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1572

Львів – 353 особи

Бродівський район – 39 осіб

Буський район – 49 осіб

Городоцький район – 40 осіб

Дрогобицький район – 76 осіб

Жидачівський район – 12 осіб

Жовківський район – 31 особа

Золочівський район – 54 особи

Кам'янко-Бузький район – 58 осіб

Миколаївський район – 69 осіб

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 35 осіб

Пустомитівський район – 172 особи

Радехівський район – 39 осіб

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 225 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 192 особи

Яворівський район – 107 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 6 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 171 190 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1201

Івано-Франківськ – 202 особи

Тисменицький район – 103 особи

Надвірнянський район – 108 осіб

Снятинський район – 68 осіб

Косівський район – 59 осіб

Калуський район – 78 осіб

Долинський район – 75 осіб

Тлумацький район – 37 осіб

Галицький район – 54 особи

Коломийський район – 206 осіб

Рожнятівський район – 15 осіб

Богородчанський район – 52 особи

Городенківський район – 73 особи

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 70 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)