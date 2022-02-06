Галицькі хроніки COVID-19: 6 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 583 110 хворих на сovid-19; за минулу добу – 3918 нових.
З них: 1572 – на Львівщині, 1145 – на Тернопіллі та 1201 – на Івано-Франківщині.
Кількість нових випадків за минулий тиждень у Льовові вперше з початку нової хвилі менша, ніж попереднього тижня – на 0,12%.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 863 (з початку пандемії).
За минулу добу – 10 нових: 4 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 3 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,03% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 6 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 134 000 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1145
Тернопіль – 187 осіб
Бережанський район – 55 осіб
Борщівський район – 68 осіб
Бучацький район – 43 особи
Гусятинський район – 58 осіб
Заліщицький район – 42 особи
Збаразький район – 113 осіб
Зборівський район – 20 осіб
Козівський район – 58 осіб
Кременецький район – 34 особи
Лановецький район – 38 осіб
Монастириський район – 23 особи
Підволочиський район – 26 осіб
Підгаєцький район – 12 осіб
Теребовлянський район – 87 осіб
Тернопільський район – 114 осіб
Чортківський район – 154 особи
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 6 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 277 920 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1572
Львів – 353 особи
Бродівський район – 39 осіб
Буський район – 49 осіб
Городоцький район – 40 осіб
Дрогобицький район – 76 осіб
Жидачівський район – 12 осіб
Жовківський район – 31 особа
Золочівський район – 54 особи
Кам'янко-Бузький район – 58 осіб
Миколаївський район – 69 осіб
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 35 осіб
Пустомитівський район – 172 особи
Радехівський район – 39 осіб
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 225 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 192 особи
Яворівський район – 107 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 6 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 171 190 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1201
Івано-Франківськ – 202 особи
Тисменицький район – 103 особи
Надвірнянський район – 108 осіб
Снятинський район – 68 осіб
Косівський район – 59 осіб
Калуський район – 78 осіб
Долинський район – 75 осіб
Тлумацький район – 37 осіб
Галицький район – 54 особи
Коломийський район – 206 осіб
Рожнятівський район – 15 осіб
Богородчанський район – 52 особи
Городенківський район – 73 особи
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 70 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
06.02.2022