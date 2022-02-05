Галицькі хроніки COVID-19: 5 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 579 192 хворих на сovid-19; за минулу добу – 6968 нових.
З них: 3890 – на Львівщині, 1445 – на Тернопіллі та 1633 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 853 (з початку пандемії).
За минулу добу – 26 нових: 12 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,05% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 5 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 132 855 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1445
Тернопіль – 284 особи
Бережанський район – 72 особи
Борщівський район – 41 особа
Бучацький район – 42 особи
Гусятинський район – 53 особи
Заліщицький район – 100 осіб
Збаразький район – 69 осіб
Зборівський район – 41 особа
Козівський район – 16 осіб
Кременецький район – 92 особи
Лановецький район – 73 особи
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 58 осіб
Підгаєцький район – 14 осіб
Теребовлянський район – 123 особи
Тернопільський район – 190 осіб
Чортківський район – 138 осіб
Шумський район – 35 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 5 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 276 348 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 3890
Львів – 1685 осіб
Бродівський район – 49 осіб
Буський район – 67 осіб
Городоцький район – 140 осіб
Дрогобицький район – 349 осіб
Жидачівський район – 20 осіб
Жовківський район – 119 осіб
Золочівський район – 79 осіб
Кам'янко-Бузький район – 76 осіб
Миколаївський район – 142 особи
Мостиський район – 17 осіб
Перемишлянський район – 31 особа
Пустомитівський район – 391 особа
Радехівський район – 28 осіб
Самбірський район – 119 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 217 осіб
Старосамбірський район – 23 особи
Стрийський район – 216 осіб
Турківський район – 10 осіб
Яворівський район – 111 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 5 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 169 989 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1633
Івано-Франківськ – 236 осіб
Тисменицький район – 152 особи
Надвірнянський район – 186 осіб
Снятинський район – 3 особи
Косівський район – 91 особа
Калуський район – 103 особи
Долинський район – 148 осіб
Тлумацький район – 18 осіб
Галицький район – 72 особи
Коломийський район – 229 осіб
Рожнятівський район – 76 осіб
Богородчанський район – 119 осіб
Городенківський район – 76 осіб
Верховинський район – 12 осіб
Рогатинський район – 112 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
05.02.2022