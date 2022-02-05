Галицькі хроніки COVID-19: 5 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 579 192 хворих на сovid-19; за минулу добу – 6968 нових.

З них: 3890 – на Львівщині, 1445 – на Тернопіллі та 1633 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 853 (з початку пандемії).

За минулу добу – 26 нових: 12 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,05% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 5 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 132 855 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1445

Тернопіль – 284 особи

Бережанський район – 72 особи

Борщівський район – 41 особа

Бучацький район – 42 особи

Гусятинський район – 53 особи

Заліщицький район – 100 осіб

Збаразький район – 69 осіб

Зборівський район – 41 особа

Козівський район – 16 осіб

Кременецький район – 92 особи

Лановецький район – 73 особи

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 58 осіб

Підгаєцький район – 14 осіб

Теребовлянський район – 123 особи

Тернопільський район – 190 осіб

Чортківський район – 138 осіб

Шумський район – 35 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 5 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 276 348 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 3890

Львів – 1685 осіб

Бродівський район – 49 осіб

Буський район – 67 осіб

Городоцький район – 140 осіб

Дрогобицький район – 349 осіб

Жидачівський район – 20 осіб

Жовківський район – 119 осіб

Золочівський район – 79 осіб

Кам'янко-Бузький район – 76 осіб

Миколаївський район – 142 особи

Мостиський район – 17 осіб

Перемишлянський район – 31 особа

Пустомитівський район – 391 особа

Радехівський район – 28 осіб

Самбірський район – 119 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 217 осіб

Старосамбірський район – 23 особи

Стрийський район – 216 осіб

Турківський район – 10 осіб

Яворівський район – 111 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 5 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 169 989 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1633

Івано-Франківськ – 236 осіб

Тисменицький район – 152 особи

Надвірнянський район – 186 осіб

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 91 особа

Калуський район – 103 особи

Долинський район – 148 осіб

Тлумацький район – 18 осіб

Галицький район – 72 особи

Коломийський район – 229 осіб

Рожнятівський район – 76 осіб

Богородчанський район – 119 осіб

Городенківський район – 76 осіб

Верховинський район – 12 осіб

Рогатинський район – 112 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)