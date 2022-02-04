Галицькі хроніки COVID-19: 4 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 572 224 хворих на сovid-19; за минулу добу – 7414 нових.
З них: 3791 – на Львівщині, 1664 – на Тернопіллі та 1959 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 827 (з початку пандемії).
За минулу добу – 27 нових: 10 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,07% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 4 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 131 410 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1664
Тернопіль – 322 особи
Бережанський район – 92 особи
Борщівський район – 98 осіб
Бучацький район – 55 осіб
Гусятинський район – 83 особи
Заліщицький район – 19 осіб
Збаразький район – 96 осіб
Зборівський район – 67 осіб
Козівський район – 45 осіб
Кременецький район – 76 осіб
Лановецький район – 68 осіб
Монастириський район – 25 осіб
Підволочиський район – 84 особи
Підгаєцький район – 21 особа
Теребовлянський район – 114 осіб
Тернопільський район – 150 осіб
Чортківський район – 208 осіб
Шумський район – 42 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 4 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 272 458 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 3791
Львів – 1960 осіб
Бродівський район – 38 осіб
Буський район – 63 особи
Городоцький район – 109 осіб
Дрогобицький район – 100 осіб
Жидачівський район – 67 осіб
Жовківський район – 53 особи
Золочівський район – 50 осіб
Кам'янко-Бузький район – 80 осіб
Миколаївський район – 213 осіб
Мостиський район – 19 осіб
Перемишлянський район – 63 особи
Пустомитівський район – 312 осіб
Радехівський район – 81 особа
Самбірський район – 110 осіб
Сокальський район – 218 осіб
Старосамбірський район – 30 осіб
Стрийський район – 131 особа
Турківський район – 8 осіб
Яворівський район – 86 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 4 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 168 356 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1959
Івано-Франківськ – 180 осіб
Тисменицький район – 180 осіб
Надвірнянський район – 216 осіб
Снятинський район – 90 осіб
Косівський район – 94 особи
Калуський район – 150 осіб
Долинський район – 103 особи
Тлумацький район – 41 особа
Галицький район – 214 осіб
Коломийський район – 305 осіб
Рожнятівський район – 55 осіб
Богородчанський район – 142 особи
Городенківський район – 154 особи
Верховинський район – 14 осіб
Рогатинський район – 21 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
04.02.2022