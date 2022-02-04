Галицькі хроніки COVID-19: 4 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 572 224 хворих на сovid-19; за минулу добу – 7414 нових.

З них: 3791 – на Львівщині, 1664 – на Тернопіллі та 1959 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 827 (з початку пандемії).

За минулу добу – 27 нових: 10 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,07% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 4 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 131 410 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1664

Тернопіль – 322 особи

Бережанський район – 92 особи

Борщівський район – 98 осіб

Бучацький район – 55 осіб

Гусятинський район – 83 особи

Заліщицький район – 19 осіб

Збаразький район – 96 осіб

Зборівський район – 67 осіб

Козівський район – 45 осіб

Кременецький район – 76 осіб

Лановецький район – 68 осіб

Монастириський район – 25 осіб

Підволочиський район – 84 особи

Підгаєцький район – 21 особа

Теребовлянський район – 114 осіб

Тернопільський район – 150 осіб

Чортківський район – 208 осіб

Шумський район – 42 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 4 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 272 458 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 3791

Львів – 1960 осіб

Бродівський район – 38 осіб

Буський район – 63 особи

Городоцький район – 109 осіб

Дрогобицький район – 100 осіб

Жидачівський район – 67 осіб

Жовківський район – 53 особи

Золочівський район – 50 осіб

Кам'янко-Бузький район – 80 осіб

Миколаївський район – 213 осіб

Мостиський район – 19 осіб

Перемишлянський район – 63 особи

Пустомитівський район – 312 осіб

Радехівський район – 81 особа

Самбірський район – 110 осіб

Сокальський район – 218 осіб

Старосамбірський район – 30 осіб

Стрийський район – 131 особа

Турківський район – 8 осіб

Яворівський район – 86 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 4 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 168 356 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1959

Івано-Франківськ – 180 осіб

Тисменицький район – 180 осіб

Надвірнянський район – 216 осіб

Снятинський район – 90 осіб

Косівський район – 94 особи

Калуський район – 150 осіб

Долинський район – 103 особи

Тлумацький район – 41 особа

Галицький район – 214 осіб

Коломийський район – 305 осіб

Рожнятівський район – 55 осіб

Богородчанський район – 142 особи

Городенківський район – 154 особи

Верховинський район – 14 осіб

Рогатинський район – 21 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)