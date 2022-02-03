Галицькі хроніки COVID-19: 3 лютого 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 564 810 хворих на сovid-19; за минулу добу – 6436 нових.

З них: 2369 – на Львівщині, 1644 – на Тернопіллі та 2423 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 800 (з початку пандемії).

За минулу добу – 32 нових: 13 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,09% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 3 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 129 746 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1644

 

Тернопіль – 335 осіб

Бережанський район – 112 осіб

Борщівський район – 70 осіб

Бучацький район – 46 осіб

Гусятинський район – 62 особи

Заліщицький район – 105 осіб

Збаразький район – 118 осіб

Зборівський район – 50 осіб

Козівський район – 53 особи

Кременецький район – 82 особи

Лановецький район – 48 осіб

Монастириський район – 50 осіб

Підволочиський район – 72 особи

Підгаєцький район – 28 осіб

Теребовлянський район – 112 осіб

Тернопільський район – 136 осіб

Чортківський район – 122 особи

Шумський район – 38 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 3 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 268 667 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2369

 

Львів – 663 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

Станом на 3 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 166 397 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2423

 

Івано-Франківськ – 216 осіб

Тисменицький район – 231 особа

Надвірнянський район – 336 осіб

Снятинський район – 134 особи

Косівський район – 101 особа

Калуський район – 171 особа

Долинський район – 195 осіб

Тлумацький район – 24 особи

Галицький район – 139 осіб

Коломийський район – 347 осіб

Рожнятівський район – 65 осіб

Богородчанський район – 221 особа

Городенківський район – 104 особи

Верховинський район – 9 осіб

Рогатинський район – 130 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

03.02.2022

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