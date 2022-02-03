Галицькі хроніки COVID-19: 3 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 564 810 хворих на сovid-19; за минулу добу – 6436 нових.
З них: 2369 – на Львівщині, 1644 – на Тернопіллі та 2423 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 800 (з початку пандемії).
За минулу добу – 32 нових: 13 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,09% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 3 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 129 746 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1644
Тернопіль – 335 осіб
Бережанський район – 112 осіб
Борщівський район – 70 осіб
Бучацький район – 46 осіб
Гусятинський район – 62 особи
Заліщицький район – 105 осіб
Збаразький район – 118 осіб
Зборівський район – 50 осіб
Козівський район – 53 особи
Кременецький район – 82 особи
Лановецький район – 48 осіб
Монастириський район – 50 осіб
Підволочиський район – 72 особи
Підгаєцький район – 28 осіб
Теребовлянський район – 112 осіб
Тернопільський район – 136 осіб
Чортківський район – 122 особи
Шумський район – 38 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 3 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 268 667 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2369
Львів – 663 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 3 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 166 397 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2423
Івано-Франківськ – 216 осіб
Тисменицький район – 231 особа
Надвірнянський район – 336 осіб
Снятинський район – 134 особи
Косівський район – 101 особа
Калуський район – 171 особа
Долинський район – 195 осіб
Тлумацький район – 24 особи
Галицький район – 139 осіб
Коломийський район – 347 осіб
Рожнятівський район – 65 осіб
Богородчанський район – 221 особа
Городенківський район – 104 особи
Верховинський район – 9 осіб
Рогатинський район – 130 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
03.02.2022