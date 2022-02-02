Галицькі хроніки COVID-19

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 558 374 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5612 нових.
З них: 2953 – на Львівщині, 1329 – на Тернопіллі та 1330 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 768 (з початку пандемії).
За минулу добу – 40 нових: 13 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,11% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 2 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 128 102 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1329
Тернопіль – 306 осіб
Бережанський район – 25 осіб
Борщівський район – 38 осіб
Бучацький район – 33 особи
Гусятинський район – 57 осіб
Заліщицький район – 15 осіб
Збаразький район – 107 осіб
Зборівський район – 33 особи
Козівський район – 15 осіб
Кременецький район – 66 осіб
Лановецький район – 67 осіб
Монастириський район – 14 осіб
Підволочиський район – 72 особи
Підгаєцький район – 16 осіб
Теребовлянський район – 119 осіб
Тернопільський район – 107 осіб
Чортківський район – 203 особи
Шумський район – 37 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 2 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 266 298 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2953
Львів – 1025 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 2 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 163 974 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1330
Івано-Франківськ – 261 особа
Тисменицький район – 184 особи
Надвірнянський район – 58 осіб
Снятинський район – 8 осіб
Косівський район – 54 особи
Калуський район – 120 осіб
Долинський район – 133 особи
Тлумацький район – 14 осіб
Галицький район – 156 осіб
Коломийський район – 126 осіб
Рожнятівський район – 40 осіб
Богородчанський район – 15 осіб
Городенківський район – 50 осіб
Верховинський район – 15 осіб
Рогатинський район – 96 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
02.02.2022