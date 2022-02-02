Галицькі хроніки COVID-19

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 558 374 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5612 нових.

З них: 2953 – на Львівщині, 1329 – на Тернопіллі та 1330 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 768 (з початку пандемії).

За минулу добу – 40 нових: 13 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,11% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 2 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 128 102 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1329

Тернопіль – 306 осіб

Бережанський район – 25 осіб

Борщівський район – 38 осіб

Бучацький район – 33 особи

Гусятинський район – 57 осіб

Заліщицький район – 15 осіб

Збаразький район – 107 осіб

Зборівський район – 33 особи

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 66 осіб

Лановецький район – 67 осіб

Монастириський район – 14 осіб

Підволочиський район – 72 особи

Підгаєцький район – 16 осіб

Теребовлянський район – 119 осіб

Тернопільський район – 107 осіб

Чортківський район – 203 особи

Шумський район – 37 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 2 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 266 298 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2953

Львів – 1025 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 2 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 163 974 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1330

Івано-Франківськ – 261 особа

Тисменицький район – 184 особи

Надвірнянський район – 58 осіб

Снятинський район – 8 осіб

Косівський район – 54 особи

Калуський район – 120 осіб

Долинський район – 133 особи

Тлумацький район – 14 осіб

Галицький район – 156 осіб

Коломийський район – 126 осіб

Рожнятівський район – 40 осіб

Богородчанський район – 15 осіб

Городенківський район – 50 осіб

Верховинський район – 15 осіб

Рогатинський район – 96 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)