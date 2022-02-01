Галицькі хроніки COVID-19: 1 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 552 762 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5759 нових.
З них: 3411 – на Львівщині, 1441 – на Тернопіллі та 907 – на Івано-Франківщині.
На Франківщині минув пік захворюваності: за минулий тиждень було на 0,9% менше нових хворих, ніж за попередній.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 728 (з початку пандемії).
За минулу добу – 30 нових: 12 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,12% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 1 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 126 773 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1441
Тернопіль – 259 осіб
Бережанський район – 31 особа
Борщівський район – 88 осіб
Бучацький район – 52 особи
Гусятинський район – 25 осіб
Заліщицький район – 86 осіб
Збаразький район – 112 осіб
Зборівський район – 32 особи
Козівський район – 26 осіб
Кременецький район – 75 осіб
Лановецький район – 60 осіб
Монастириський район – 63 особи
Підволочиський район – 91 особа
Підгаєцький район – 37 осіб
Теребовлянський район – 60 осіб
Тернопільський район – 100 осіб
Чортківський район – 212 осіб
Шумський район – 30 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 1 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 263 345 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 3411
Львів – 1832 особи
Бродівський район – 74 особи
Буський район – 74 особи
Городоцький район – 136 осіб
Дрогобицький район – 145 осіб
Жидачівський район – 41 особа
Жовківський район – 113 осіб
Золочівський район – 54 особи
Кам'янко-Бузький район – 25 осіб
Миколаївський район – 137 осіб
Мостиський район – 35 осіб
Перемишлянський район – 23 особи
Пустомитівський район – 202 особи
Радехівський район – 26 осіб
Самбірський район – 50 осіб
Сокальський район – 123 особи
Старосамбірський район – 62 особи
Стрийський район – 88 осіб
Турківський район – 10 осіб
Яворівський район – 161 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 1 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 162 644 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 907
Івано-Франківськ – 303 особи
Тисменицький район – 55 осіб
Надвірнянський район – 20 осіб
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 94 особи
Калуський район – 15 осіб
Долинський район – 44 особи
Тлумацький район – 7 осіб
Галицький район – 239 осіб
Коломийський район – 11 осіб
Рожнятівський район – 39 осіб
Богородчанський район – 8 осіб
Городенківський район – 24 особи
Верховинський район – 20 осіб
Рогатинський район – 26 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
01.02.2022