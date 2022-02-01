Галицькі хроніки COVID-19: 1 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 552 762 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5759 нових.

З них: 3411 – на Львівщині, 1441 – на Тернопіллі та 907 – на Івано-Франківщині.

На Франківщині минув пік захворюваності: за минулий тиждень було на 0,9% менше нових хворих, ніж за попередній.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 728 (з початку пандемії).

За минулу добу – 30 нових: 12 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,12% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 1 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 126 773 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1441

Тернопіль – 259 осіб

Бережанський район – 31 особа

Борщівський район – 88 осіб

Бучацький район – 52 особи

Гусятинський район – 25 осіб

Заліщицький район – 86 осіб

Збаразький район – 112 осіб

Зборівський район – 32 особи

Козівський район – 26 осіб

Кременецький район – 75 осіб

Лановецький район – 60 осіб

Монастириський район – 63 особи

Підволочиський район – 91 особа

Підгаєцький район – 37 осіб

Теребовлянський район – 60 осіб

Тернопільський район – 100 осіб

Чортківський район – 212 осіб

Шумський район – 30 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 1 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 263 345 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 3411

Львів – 1832 особи

Бродівський район – 74 особи

Буський район – 74 особи

Городоцький район – 136 осіб

Дрогобицький район – 145 осіб

Жидачівський район – 41 особа

Жовківський район – 113 осіб

Золочівський район – 54 особи

Кам'янко-Бузький район – 25 осіб

Миколаївський район – 137 осіб

Мостиський район – 35 осіб

Перемишлянський район – 23 особи

Пустомитівський район – 202 особи

Радехівський район – 26 осіб

Самбірський район – 50 осіб

Сокальський район – 123 особи

Старосамбірський район – 62 особи

Стрийський район – 88 осіб

Турківський район – 10 осіб

Яворівський район – 161 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 1 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 162 644 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 907

Івано-Франківськ – 303 особи

Тисменицький район – 55 осіб

Надвірнянський район – 20 осіб

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 94 особи

Калуський район – 15 осіб

Долинський район – 44 особи

Тлумацький район – 7 осіб

Галицький район – 239 осіб

Коломийський район – 11 осіб

Рожнятівський район – 39 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Городенківський район – 24 особи

Верховинський район – 20 осіб

Рогатинський район – 26 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).