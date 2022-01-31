Галицькі хроніки COVID-19: 30 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 547 003 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5 064 нових.
З них: 2 934 – на Львівщині, 1 124 – на Тернопіллі та 1 006 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 698 (з початку пандемії).
За минулу добу – 14 нових: 12 – у Львівській області, 1 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,14% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 125 332 (з початку пандемії), нових за добу – 1 124
Тернопіль – 90 осіб
Бережанський район – 78 осіб
Борщівський район – 73 особи
Бучацький район – 77 осіб
Гусятинський район – 118 осіб
Заліщицький район – 59 осіб
Збаразький район – 40 осіб
Зборівський район – 43 особи
Козівський район – 38 осіб
Кременецький район – 37 осіб
Лановецький район – 31 особа
Монастириський район – 34 особи
Підволочиський район – 28 осіб
Підгаєцький район – 52 особи
Теребовлянський район – 69 осіб
Тернопільський район – 37 осіб
Чортківський район – 200 осіб
Шумський район – 18 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 259 934 (з початку пандемії), нових за добу – 2 934
Львів – 1559 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 161 737 (з початку пандемії), нових за добу – 1 006
Івано-Франківськ – 158 осіб
Тисменицький район – 131 особа
Надвірнянський район – 83 особи
Снятинський район – 4 особи
Косівський район – 121 особа
Калуський район – 12 осіб
Долинський район – 2 особи
Галицький район – 82 особи
Коломийський район – 159 осіб
Рожнятівський район – 55 осіб
Богородчанський район – 92 особи
Городенківський район – 95 осіб
Верховинський район – 12 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
31.01.2022