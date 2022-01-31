Галицькі хроніки COVID-19: 30 січня 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 547 003 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5 064 нових.

З них: 2 934 – на Львівщині, 1 124 – на Тернопіллі та 1 006 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 698 (з початку пандемії).

За минулу добу – 14 нових: 12 – у Львівській області, 1 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,14% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 125 332 (з початку пандемії), нових за добу – 1 124

 

Тернопіль – 90 осіб

Бережанський район – 78 осіб

Борщівський район – 73 особи

Бучацький район – 77 осіб

Гусятинський район – 118 осіб

Заліщицький район – 59 осіб

Збаразький район – 40 осіб

Зборівський район – 43 особи

Козівський район – 38 осіб

Кременецький район – 37 осіб

Лановецький район – 31 особа

Монастириський район – 34 особи

Підволочиський район – 28 осіб

Підгаєцький район – 52 особи

Теребовлянський район – 69 осіб

Тернопільський район – 37 осіб

Чортківський район – 200 осіб

Шумський район – 18 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 259 934 (з початку пандемії), нових за добу – 2 934

 

Львів – 1559 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 161 737 (з початку пандемії), нових за добу – 1 006

 

Івано-Франківськ – 158 осіб

Тисменицький район – 131 особа

Надвірнянський район – 83 особи

Снятинський район – 4 особи

Косівський район – 121 особа

Калуський район – 12 осіб

Долинський район – 2 особи

Галицький район – 82 особи

Коломийський район – 159 осіб

Рожнятівський район – 55 осіб

Богородчанський район – 92 особи

Городенківський район – 95 осіб

Верховинський район – 12 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

31.01.2022

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