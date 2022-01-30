Галицькі хроніки COVID-19: 30 січня 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 541 939 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5 591 новий.

З них: 3 043 – на Львівщині, 884 – на Тернопіллі та 1 664 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 684 (з початку пандемії).

За минулу добу – 17 нових: 9 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 5 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,16% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 124 208 (з початку пандемії), нових за добу – 884

 

Тернопіль – 96 осіб

Бережанський район – 69 осіб

Борщівський район – 53 особи

Бучацький район – 44 особи

Гусятинський район – 60 осіб

Заліщицький район – 85 осіб

Збаразький район – 28 осіб

Козівський район – 61 особа

Кременецький район – 32 особи

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 22 особи

Підгаєцький район – 30 осіб

Теребовлянський район – 80 осіб

Тернопільський район – 28 осіб

Чортківський район – 173 особи

Шумський район – 16 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 257 000 (з початку пандемії), нових за добу – 3 043

 

Львів – 1616 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 160 731 (з початку пандемії), нових за добу – 1 664

 

Івано-Франківськ – 213 осіб

Тисменицький район – 105 осіб

Надвірнянський район – 260 осіб

Снятинський район – 55 осіб

Косівський район – 85 осіб

Калуський район – 147 осіб

Долинський район – 186 осіб

Галицький район – 18 осіб

Коломийський район – 152 особи

Рожнятівський район – 32 особи

Богородчанський район – 180 осіб

Городенківський район – 102 особи

Верховинський район – 11 осіб

Рогатинський район – 118 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

30.01.2022

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