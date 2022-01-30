Галицькі хроніки COVID-19: 30 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 541 939 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5 591 новий.
З них: 3 043 – на Львівщині, 884 – на Тернопіллі та 1 664 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 684 (з початку пандемії).
За минулу добу – 17 нових: 9 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 5 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,16% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 124 208 (з початку пандемії), нових за добу – 884
Тернопіль – 96 осіб
Бережанський район – 69 осіб
Борщівський район – 53 особи
Бучацький район – 44 особи
Гусятинський район – 60 осіб
Заліщицький район – 85 осіб
Збаразький район – 28 осіб
Козівський район – 61 особа
Кременецький район – 32 особи
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 22 особи
Підгаєцький район – 30 осіб
Теребовлянський район – 80 осіб
Тернопільський район – 28 осіб
Чортківський район – 173 особи
Шумський район – 16 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 257 000 (з початку пандемії), нових за добу – 3 043
Львів – 1616 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 160 731 (з початку пандемії), нових за добу – 1 664
Івано-Франківськ – 213 осіб
Тисменицький район – 105 осіб
Надвірнянський район – 260 осіб
Снятинський район – 55 осіб
Косівський район – 85 осіб
Калуський район – 147 осіб
Долинський район – 186 осіб
Галицький район – 18 осіб
Коломийський район – 152 особи
Рожнятівський район – 32 особи
Богородчанський район – 180 осіб
Городенківський район – 102 особи
Верховинський район – 11 осіб
Рогатинський район – 118 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
30.01.2022