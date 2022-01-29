Галицькі хроніки COVID-19: 29 січня 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 536 348 хворих на сovid-19; за минулу добу – 7 850 нових.

З них: 3 791 – на Львівщині, 1 487 – на Тернопіллі та 2 572 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 667 (з початку пандемії).

За минулу добу – 31 новий: 12 – у Львівській області, 10 – у Тернопільській області, 9 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,18% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 123 324 (з початку пандемії), нових за добу – 1 487

 

Тернопіль – 203 особи

Бережанський район – 67 осіб

Борщівський район – 75 осіб

Бучацький район – 57 осіб

Гусятинський район – 134 особи

Заліщицький район – 116 осіб

Збаразький район – 80 осіб

Зборівський район – 46 осіб

Козівський район – 78 осіб

Кременецький район – 87 осіб

Лановецький район – 38 осіб

Монастириський район – 78 осіб

Підволочиський район – 65 осіб

Підгаєцький район – 12 осіб

Теребовлянський район – 72 особи

Тернопільський район – 87 осіб

Чортківський район – 146 осіб

Шумський район – 36 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 253 957 (з початку пандемії), нових за добу – 3 791

 

Львів – 2105 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 159 067 (з початку пандемії), нових за добу – 2 572

 

Івано-Франківськ – 274 особи

Тисменицький район – 255 осіб

Надвірнянський район – 268 осіб

Снятинський район – 150 осіб

Косівський район – 131 особа

Калуський район – 148 осіб

Долинський район – 183 особи

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 286 осіб

Коломийський район – 460 осіб

Рожнятівський район – 56 осіб

Богородчанський район – 210 осіб

Городенківський район – 126 осіб

Верховинський район – 19 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

29.01.2022

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