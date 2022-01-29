Галицькі хроніки COVID-19: 29 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 536 348 хворих на сovid-19; за минулу добу – 7 850 нових.
З них: 3 791 – на Львівщині, 1 487 – на Тернопіллі та 2 572 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 667 (з початку пандемії).
За минулу добу – 31 новий: 12 – у Львівській області, 10 – у Тернопільській області, 9 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,18% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 123 324 (з початку пандемії), нових за добу – 1 487
Тернопіль – 203 особи
Бережанський район – 67 осіб
Борщівський район – 75 осіб
Бучацький район – 57 осіб
Гусятинський район – 134 особи
Заліщицький район – 116 осіб
Збаразький район – 80 осіб
Зборівський район – 46 осіб
Козівський район – 78 осіб
Кременецький район – 87 осіб
Лановецький район – 38 осіб
Монастириський район – 78 осіб
Підволочиський район – 65 осіб
Підгаєцький район – 12 осіб
Теребовлянський район – 72 особи
Тернопільський район – 87 осіб
Чортківський район – 146 осіб
Шумський район – 36 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 253 957 (з початку пандемії), нових за добу – 3 791
Львів – 2105 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 159 067 (з початку пандемії), нових за добу – 2 572
Івано-Франківськ – 274 особи
Тисменицький район – 255 осіб
Надвірнянський район – 268 осіб
Снятинський район – 150 осіб
Косівський район – 131 особа
Калуський район – 148 осіб
Долинський район – 183 особи
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 286 осіб
Коломийський район – 460 осіб
Рожнятівський район – 56 осіб
Богородчанський район – 210 осіб
Городенківський район – 126 осіб
Верховинський район – 19 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
29.01.2022