Галицькі хроніки COVID-19: 28 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 528 498 хворих на сovid-19; за минулу добу – 7 222 нових.
З них: 2 793 – на Львівщині, 1 622 – на Тернопіллі та 2 807 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 636 (з початку пандемії).
За минулу добу – 18 нових: 10 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,20% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 121 837 (з початку пандемії), нових за добу – 1 622
Тернопіль – 256 осіб
Бережанський район – 84 особи
Борщівський район – 90 осіб
Бучацький район – 40 осіб
Гусятинський район – 74 особи
Заліщицький район – 120 осіб
Збаразький район – 85 осіб
Зборівський район – 108 осіб
Козівський район – 76 осіб
Кременецький район – 94 особи
Лановецький район – 53 особи
Монастириський район – 17 осіб
Підволочиський район – 74 особи
Підгаєцький район – 53 особи
Теребовлянський район – 91 особа
Тернопільський район – 136 осіб
Чортківський район – 148 осіб
Шумський район – 26 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 250 166 (з початку пандемії), нових за добу – 2 793
Львів – 1247 осіб
Бродівський район – 54 особи
Буський район – 37 осіб
Городоцький район – 90 осіб
Дрогобицький район – 233 особи
Жидачівський район – 43 особи
Жовківський район – 98 осіб
Золочівський район – 47 осіб
Кам'янко-Бузький район – 75 осіб
Миколаївський район – 20 осіб
Мостиський район – 19 осіб
Перемишлянський район – 15 осіб
Пустомитівський район – 300 осіб
Радехівський район – 71 особа
Самбірський район – 111 осіб
Сокальський район – 141 особа
Старосамбірський район – 43 особи
Стрийський район – 77 осіб
Турківський район – 25 осіб
Яворівський район – 47 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 156 495 (з початку пандемії), нових за добу – 2 807
Івано-Франківськ – 283 особи
Тисменицький район – 310 осіб
Надвірнянський район – 211 осіб
Снятинський район – 169 осіб
Косівський район – 206 осіб
Калуський район – 116 осіб
Долинський район – 353 особи
Тлумацький район – 83 особи
Галицький район – 195 осіб
Коломийський район – 287 осіб
Рожнятівський район – 60 осіб
Богородчанський район – 158 осіб
Городенківський район – 205 осіб
Верховинський район – 13 осіб
Рогатинський район – 158 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
28.01.2022