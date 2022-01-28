Галицькі хроніки COVID-19: 28 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 528 498 хворих на сovid-19; за минулу добу – 7 222 нових.

З них: 2 793 – на Львівщині, 1 622 – на Тернопіллі та 2 807 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 636 (з початку пандемії).

За минулу добу – 18 нових: 10 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,20% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 121 837 (з початку пандемії), нових за добу – 1 622

Тернопіль – 256 осіб

Бережанський район – 84 особи

Борщівський район – 90 осіб

Бучацький район – 40 осіб

Гусятинський район – 74 особи

Заліщицький район – 120 осіб

Збаразький район – 85 осіб

Зборівський район – 108 осіб

Козівський район – 76 осіб

Кременецький район – 94 особи

Лановецький район – 53 особи

Монастириський район – 17 осіб

Підволочиський район – 74 особи

Підгаєцький район – 53 особи

Теребовлянський район – 91 особа

Тернопільський район – 136 осіб

Чортківський район – 148 осіб

Шумський район – 26 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 250 166 (з початку пандемії), нових за добу – 2 793

Львів – 1247 осіб

Бродівський район – 54 особи

Буський район – 37 осіб

Городоцький район – 90 осіб

Дрогобицький район – 233 особи

Жидачівський район – 43 особи

Жовківський район – 98 осіб

Золочівський район – 47 осіб

Кам'янко-Бузький район – 75 осіб

Миколаївський район – 20 осіб

Мостиський район – 19 осіб

Перемишлянський район – 15 осіб

Пустомитівський район – 300 осіб

Радехівський район – 71 особа

Самбірський район – 111 осіб

Сокальський район – 141 особа

Старосамбірський район – 43 особи

Стрийський район – 77 осіб

Турківський район – 25 осіб

Яворівський район – 47 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 156 495 (з початку пандемії), нових за добу – 2 807

Івано-Франківськ – 283 особи

Тисменицький район – 310 осіб

Надвірнянський район – 211 осіб

Снятинський район – 169 осіб

Косівський район – 206 осіб

Калуський район – 116 осіб

Долинський район – 353 особи

Тлумацький район – 83 особи

Галицький район – 195 осіб

Коломийський район – 287 осіб

Рожнятівський район – 60 осіб

Богородчанський район – 158 осіб

Городенківський район – 205 осіб

Верховинський район – 13 осіб

Рогатинський район – 158 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)