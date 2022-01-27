Галицькі хроніки COVID-19: 26 січня 2022 р.

Галицькі хроніки COVID-19: 27 січня 2022 р.
Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 521 276 хворих на сovid-19; за минулу добу – 7 155 нових.
З них: 2 696 – на Львівщині, 1 597 – на Тернопіллі та 2 862 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 618 (з початку пандемії).
За минулу добу – 23 нових: 7 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 13 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,23% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 120 215 (з початку пандемії), нових за добу – 1 597
Тернопіль – 294 особи
Бережанський район – 116 осіб
Борщівський район – 91 особа
Бучацький район – 80 осіб
Гусятинський район – 46 осіб
Заліщицький район – 57 осіб
Збаразький район – 110 осіб
Зборівський район – 51 особа
Козівський район – 81 особа
Кременецький район – 62 особи
Лановецький район – 52 особи
Монастириський район – 92 особи
Підволочиський район – 81 особа
Підгаєцький район – 26 осіб
Теребовлянський район – 86 осіб
Тернопільський район – 71 особа
Чортківський район – 175 осіб
Шумський район – 22 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 247 373 (з початку пандемії), нових за добу – 2 696
Львів – 1167 осіб
Бродівський район – 43 особи
Буський район – 37 осіб
Городоцький район – 46 осіб
Дрогобицький район – 106 осіб
Жидачівський район – 53 особи
Жовківський район – 121 особа
Золочівський район – 69 осіб
Кам'янка-Бузький район – 79 осіб
Миколаївський район – 69 осіб
Мостиський район – 73 особи
Перемишлянський район – 59 осіб
Пустомитівський район – 334 особи
Радехівський район – 40 осіб
Самбірський район – 86 осіб
Сокальський район – 106 осіб
Старосамбірський район – 47 осіб
Стрийський район – 81 особа
Турківський район – 17 осіб
Яворівський район – 63 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 153 688 (з початку пандемії), нових за добу – 2 862
Івано-Франківськ – 294 особи
Тисменицький район – 252 особи
Надвірнянський район – 548 осіб
Снятинський район – 144 особи
Косівський район – 211 осіб
Калуський район – 212 осіб
Долинський район – 263 особи
Тлумацький район – 41 особа
Галицький район – 23 особи
Коломийський район – 364 особи
Рожнятівський район – 64 особи
Богородчанський район – 286 осіб
Городенківський район – 8 осіб
Верховинський район – 15 осіб
Рогатинський район – 137 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
27.01.2022