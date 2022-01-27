Галицькі хроніки COVID-19: 26 січня 2022 р.

Галицькі хроніки COVID-19: 27 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 521 276 хворих на сovid-19; за минулу добу – 7 155 нових.

З них: 2 696 – на Львівщині, 1 597 – на Тернопіллі та 2 862 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 618 (з початку пандемії).

За минулу добу – 23 нових: 7 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 13 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,23% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 120 215 (з початку пандемії), нових за добу – 1 597

 

Тернопіль – 294 особи

Бережанський район – 116 осіб

Борщівський район – 91 особа

Бучацький район – 80 осіб

Гусятинський район – 46 осіб

Заліщицький район – 57 осіб

Збаразький район – 110 осіб

Зборівський район – 51 особа

Козівський район – 81 особа

Кременецький район – 62 особи

Лановецький район – 52 особи

Монастириський район – 92 особи

Підволочиський район – 81 особа

Підгаєцький район – 26 осіб

Теребовлянський район – 86 осіб

Тернопільський район – 71 особа

Чортківський район – 175 осіб

Шумський район – 22 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 247 373 (з початку пандемії), нових за добу – 2 696

 

Львів – 1167 осіб

Бродівський район – 43 особи

Буський район – 37 осіб

Городоцький район – 46 осіб

Дрогобицький район – 106 осіб

Жидачівський район – 53 особи

Жовківський район – 121 особа

Золочівський район – 69 осіб

Кам'янка-Бузький район – 79 осіб

Миколаївський район – 69 осіб

Мостиський район – 73 особи

Перемишлянський район – 59 осіб

Пустомитівський район – 334 особи

Радехівський район – 40 осіб

Самбірський район – 86 осіб

Сокальський район – 106 осіб

Старосамбірський район – 47 осіб

Стрийський район – 81 особа

Турківський район – 17 осіб

Яворівський район – 63 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 153 688 (з початку пандемії), нових за добу – 2 862

 

Івано-Франківськ – 294 особи

Тисменицький район – 252 особи

Надвірнянський район – 548 осіб

Снятинський район – 144 особи

Косівський район – 211 осіб

Калуський район – 212 осіб

Долинський район – 263 особи

Тлумацький район – 41 особа

Галицький район – 23 особи

Коломийський район – 364 особи

Рожнятівський район – 64 особи

Богородчанський район – 286 осіб

Городенківський район – 8 осіб

Верховинський район – 15 осіб

Рогатинський район – 137 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

 

27.01.2022

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