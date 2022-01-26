Польща висловила сумнів у надійності Німеччини в ситуації навколо України.

Віцеміністр закордонних справ Польщі закликав Берлін якнайшвидше схвалити постачання Україні гаубиць з Естонії.

 

 

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк (Szymon Szynkowski vel Sęk) висловив сумнів щодо надійності Німеччини у ситуації навколо України. Як повідомило німецьке радіо BR 24, про це він заявив під час візиту до Берліна.

 

«У Польщі та інших східноєвропейських країнах багато хто задається питанням, у яку гру, власне кажучи, грає Німеччина в українському конфлікті. Я хотів би, щоб ці сумніви не посилилися, а ослабли. Ми потребуємо чітких сигналів з боку Німеччини», – сказав Шинковський вель Сенк. Він зазначив, що є сумніви у тому, що на Берлін можна покластися.

 

Окрім того заступник глави МЗС ольщі зажадав від німецького уряду заяви про відмову від «Північного потоку-2» і якнайшвидшого схвалення постачання Україні Естонією гаубиць, вироблених у колишній НДР.

 

«Ми перебуваємо в особливій ситуації, і в такій особливій ситуації потрібно вдаватися до особливих заходів. У зв'язку з цим ми очікуємо сильних слів і сильних дій від німецького уряду, а не затуманювання фактів», – зазначив він, коментуючи відмову Берліна постачати озброєння Києву.

 

Також і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький відкрито висловив сумніви щодо Берліна. «Чи може така країна, як Німеччина, яка укладає мільярдні енергетичні угоди з Росією, бути надійним партнером», – написав він у своєму пості на Facebook. Там же він розкритикував негативне ставлення Берліна до поставок зброї до Києва та висловив «велике розчарування» тим, що Берлін дбає насамперед про власні «інтереси економічної та енергетичної політики».

 

Нагадаємо, що раніше бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц відкинули можливість постачання Києву зброї для оборони від евентуальної російської аґресії, зокрема комплексів протиповітряної оборони. Окрім того, Берлін досі блокує передачу Естонією вироблених у НДР 122-міліметрових гаубиць D-30.

26.01.2022

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