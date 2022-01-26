Галицькі хроніки COVID-19: 26 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 514 121 хворого на сovid-19; за минулу добу – 4 748 нових.
З них: 1 886 – на Львівщині, 890 – на Тернопіллі та 1 972 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 595 (з початку пандемії).
За минулу добу – 18 нових: 5 – у Львівській області, 1 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,26% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 118 618 (з початку пандемії), нових за добу – 890
Тернопіль – 225 осіб
Бережанський район – 27 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 36 осіб
Гусятинський район – 78 осіб
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 32 особи
Зборівський район – 41 особа
Козівський район – 15 осіб
Кременецький район – 50 осіб
Лановецький район – 44 особи
Монастириський район – 41 особа
Підволочиський район – 50 осіб
Теребовлянський район – 24 особи
Тернопільський район – 68 осіб
Чортківський район – 107 осіб
Шумський район – 27 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 244 677 (з початку пандемії), нових за добу – 1 886
Львів – 691 особа
Бродівський район – 18 осіб
Буський район – 18 осіб
Городоцький район – 59 осіб
Дрогобицький район – 33 особи
Жидачівський район – 14 осіб
Жовківський район – 72 особи
Золочівський район – 61 особа
Кам'янка-Бузький район – 82 особи
Миколаївський район – 113 осіб
Мостиський район – 45 осіб
Перемишлянський район – 49 осіб
Пустомитівський район – 220 осіб
Радехівський район – 69 осіб
Самбірський район – 74 особи
Сокальський район – 76 осіб
Старосамбірський район – 40 осіб
Стрийський район – 46 осіб
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 102 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 150 826 (з початку пандемії), нових за добу – 1 972
Івано-Франківськ – 318 осіб
Тисменицький район – 273 особи
Надвірнянський район – 117 осіб
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 82 особи
Калуський район – 129 осіб
Долинський район – 281 особа
Тлумацький район – 51 особа
Галицький район – 305 осіб
Коломийський район – 165 осіб
Рожнятівський район – 53 особи
Богородчанський район – 76 осіб
Городенківський район – 109 осіб
Верховинський район – 8 осіб
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
26.01.2022