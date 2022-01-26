Галицькі хроніки COVID-19: 26 січня 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 514 121 хворого на сovid-19; за минулу добу – 4 748 нових.

З них: 1 886 – на Львівщині, 890 – на Тернопіллі та 1 972 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 595 (з початку пандемії).

За минулу добу – 18 нових: 5 – у Львівській області, 1 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,26% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 118 618 (з початку пандемії), нових за добу – 890

 

Тернопіль – 225 осіб

Бережанський район – 27 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 36 осіб

Гусятинський район – 78 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 32 особи

Зборівський район – 41 особа

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 50 осіб

Лановецький район – 44 особи

Монастириський район – 41 особа

Підволочиський район – 50 осіб

Теребовлянський район – 24 особи

Тернопільський район – 68 осіб

Чортківський район – 107 осіб

Шумський район – 27 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 244 677 (з початку пандемії), нових за добу – 1 886

 

Львів – 691 особа

Бродівський район – 18 осіб

Буський район – 18 осіб

Городоцький район – 59 осіб

Дрогобицький район – 33 особи

Жидачівський район – 14 осіб

Жовківський район – 72 особи

Золочівський район – 61 особа

Кам'янка-Бузький район – 82 особи

Миколаївський район – 113 осіб

Мостиський район – 45 осіб

Перемишлянський район – 49 осіб

Пустомитівський район – 220 осіб

Радехівський район – 69 осіб

Самбірський район – 74 особи

Сокальський район – 76 осіб

Старосамбірський район – 40 осіб

Стрийський район – 46 осіб

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 102 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 150 826 (з початку пандемії), нових за добу – 1 972

 

Івано-Франківськ – 318 осіб

Тисменицький район – 273 особи

Надвірнянський район – 117 осіб

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 82 особи

Калуський район – 129 осіб

Долинський район – 281 особа

Тлумацький район – 51 особа

Галицький район – 305 осіб

Коломийський район – 165 осіб

Рожнятівський район – 53 особи

Богородчанський район – 76 осіб

Городенківський район – 109 осіб

Верховинський район – 8 осіб

Рогатинський район – 3 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

 

26.01.2022

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