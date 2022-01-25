У Львові провели стрілецький вишкіл для працівників комунальних підприємств.

Сьогодні, 25 січня, у Львові стартували стрілецькі вишколи. Кілька десятків працівників львівських підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, відновлювали свої навики володіння зброєю, повідомила пресслужба Львівської міськради.

 

 

Навчання для кількох десятків працівників підприємств «Львівтеплоенерго», «Залізничнетеплоенерго», «Львівсвітло» та «Львівводоканал» проводять ветерани російсько-української війни разом із учасниками одного із львівських стрілецьких клубів. Окрім навчання техніки володіння зброєю, учасників ознайомили із захисним екіпіруванням, вмістом бойових аптечок тощо.

 

«Ми повинні бути готові захищати себе, свою країну, тим більше, коли йдеться про стратегічні підприємства, на які можуть бути диверсійні атаки. Тому чітко і за протоколом, який визначає держава, ми повинні допомагати силам територіальної оборони. Ми вже переформатували управління надзвичайних ситуацій, включивши аспект територіальної оборони», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

За його словами, такі навчання будуть системними, а згодом, після відновлення очного навчання у школах, окремий військовий вишкіл проведуть і для старшокласників.

 

«Будемо відновлювати тири і будемо підтримувати ці стрілецькі полігони, які сьогодні вже є на території Львова й області. Зараз кожен повинен мати ці навики, тому я всіх залучаю, і власним прикладом це показую», – розповів Андрій Садовий.

 

 

Водночас, місто напрацьовує програму підготовки львівської громади до національного спротиву. Це комплексний документ, у якому виписаний план дій та підготовки у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України.

 

«Незабаром на сесії будемо голосувати програму спротиву, яка передбачає, найперше, відновлення навиків володіння зброєю, і навчання тих, хто таких навиків не має. Другий аспект – це вміння надавати медичну допомогу, тому що найбільше людей гине від втрати крові. Ми будемо відкривати певний медичний центр, навики в нас є, ми це колись робили в 2014 році. І це загальна координація, це протидія всім загрозам – але це в координації зі службами територіальної оборони», – додав міський голова Львова.

 

Фото city-adm.lviv.ua

25.01.2022

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