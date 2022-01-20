У Франківську запроваджують навчальні стрільби у шкільних тирах.

У трьох тирах, що діють у навчальних закладах Івано-Франківська, проводитимуть навчально-тренувальні стрільби з пневматичної зброї. Таку ініціативу сьогодні, 20 січня, підтримали на засіданні виконкому, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Першими, за його словами, вправлятимуться працівники виконкому, керівники департаментів, а потім мешканці міста.

Також міський голова Івано-Франківська запропонував влаштувати навчання з надання першої домедичної допомоги. За його словами, навіть якщо не буде війни, такі знання і вміння знадобляться.

Упродовж двох тижнів за дорученням міського голови в Івано-Франківську мають підготувати та поширити серед мешканців пам’ятки з адресами бомбосховищ в місті.

Фото facebook.com/ruslan.martsinkiv