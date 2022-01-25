У Львові готуються до масштабного відкриття Jam Factory Art Center.

Процес підготовки і ревіталізації комплексу будівель «Фабрики повидла» на Підзамчі у Львові завершиться всередині цього року. У просторі запрацює інституція сучасного мистецтва Jam Factory Art Center. До відкриття культурного центру команда і запрошені кураторки готують виставку, низку театральних постановок та концертів, дискусійну програму у межах обраної теми «Органічні спільноти», повідомила директорка артцентру Божена Пеленська.

«7 років – саме стільки нам знадобилося, щоб із занепалої, понівеченої, але сповненої історії й харизми будівлі на Підзамчі збудувати нове серце району і міста. Також ми творимо артцентр, що урізноманітнить інтелектуальне дозвілля львів’ян та гостей, стане місцем, де відбуваються знакові події, піднімаються складні та актуальні теми локального і міжнародного значення. Це стало причиною, чому ми обрали таку тему проєкту відкриття Jam Factory», – прокоментувала Божена Пеленська.

«Органічні спільноти» – назва програми відкриття. Вона покликана залучити різні аудиторії до спільного пошуку нових способів взаємодії та буття разом. Йдеться про тримісячний проєкт, який розпочнеться у серпні 2022 року, запускаючи роботу ревіталізованого комплексу «Фабрики повидла». Авторками програми відкриття є група кураторок: Катерина Ботанова, Ольга Бекенштейн, Люба Ільницька, Оксана Карповець, Ксеня Малих.

«Органічні спільноти» розташовують себе у політично конфліктному та інтелектуально контроверсійному просторі східної Європи у постпандемічний час.

У часи атомізації та радикалізації суспільства, посилення соціальної напруги та розділення, проєкт запитує: що означає бути спільнотою в теперішньому світі та які інші, більш гуманні та симбіотичні варіанти майбутнього можна оприявнити завдяки деколонізації мислення, уяви, пам’яті та суспільної організації», – розповіли авторки проєкту.

Проєкт прагне вибудувати архітектуру одночасної та багаторівневої взаємодії візуального та перформативних мистецтв, культурологічної та філософської рефлексії та дискусійно-освітньої програми для різних аудиторій. Відтак учасники проєкту, мисткині та митці, вибудовуватимуть діалоги та взаємодії довкола п’яти зон напруги, з яких можна складати лінійні та нелінійні історії. Це – безпорадність, турбота, культурна пам’ять, нові екосистеми та множинні майбутні.

Як відомо, один з трьох перших лауреатів стипендії імені Маркіяна Іващишина – перформер і культурнимй менеджер Олександр Максимов з Дрогобича – отримав можливість тримісячного стажування у Jam Factory Art Center.

Для довідки. Jam Factory Art Center – центр сучасного мистецтва в ревіталізованому комплексі будівель «Фабрика повидла». З 2017 року інституція працює в напрямах: візуальне мистецтво, театр і музика. На території простору розміститься великий експозиційний зал, театр, музична сцена в дворику, крамниця, ресторан та місця для відпочинку і прогулянок. Місія інституції — посилити середовище відкритих і свідомих людей та інтеграцію України у світову культурну спільноту через створення і представлення мистецьких творів, генерування знань і розширення горизонтів культури.

Фото jamfactory.ua, city-adm.lviv.ua